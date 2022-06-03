В Молдове принят закон, запрещающий ретрансляцию информационных и политических программ из России

Закон дополняет Кодекс аудиовизуальных медиауслуг Республики Молдовы понятием "дезинформация" и связанными с ним санкциями.

Согласно документу, запрещается ретрансляция программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением фильмов и развлекательных программ, "не имеющих милитаристского содержания".

Кроме того, запрещается транслировать и ретранслировать аудиовизуальные программы, "которые, независимо от их происхождения, оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечности или разжигают ненависть".

Как отмечает "Настоящее время", закон будет касаться ретрансляции российских программ, поскольку РФ не ратифицировала конвенцию.

Депутат парламента Молдовы от партии "Действие и солидарность" Раду Мариан в Telegram сообщил, что за трансляцию дезинформации поставщикам медиауслуг грозят штрафы: за первое нарушение от 40 тыс. до 70 тыс. леев, за повторные – от 70 тыс. до 100 тыс. или приостановления действия лицензии на вещание, на срок до семи дней.