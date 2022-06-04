Кадыров и Шойгу хотят воевать против Украины "более ускоренным темпом"

Кадыров (на фото справа) сообщил о встрече с Шойгу в Москве Фото: Kadyrov_95 / Telegrаm

"Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – написал Кадыров.

Называя войну в Украине "спецоперацией", глава Чечни повторил российские пропагандистские штампы о неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины, а также похвастался якобы "весомым вкладом" своих бойцов в ходе боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Открытая война в Украине продолжается уже 100 дней, ни одна озвученная российскими властями задача в ее ходе выполнена не была.