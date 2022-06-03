Украина в ООН: Заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других станет трибунал

Дипломат напомнил, что Украина поддержала идею создания специального уголовного трибунала для наказания за преступления агрессии против Украины.
"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для [президента РФ Владимира] Путина, [министра обороны Сергея] Шойгу, [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой для всего цивилизованного мира", – заявил Дворник.
Он отметил, что в Киевской области после деоккупации нашли более 1200 тел убитых мирных жителей, а количество погибших в Мариуполе можно будет подсчитать только после деоккупации города, но "понятно, что убиты десятки тысяч людей".
По словам Дворника, ежедневно в Украине совершается около 200–300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.
Отдельно дипломат отметил, что следственные органы уже зарегистрировали 1042 уголовных производства по фактам преступлений, совершенных против детей во время вторжения РФ в Украину. При этом минимум 261 ребенок погиб, 145 пропали без вести. Дворник добавил, что уже установлены личности 11 российских военнослужащих, подозреваемых в жестоком обращении с детьми.
Советник украинского постпреда подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться за безопасное и быстрое возвращение более 230 тыс. украинских детей, насильственно депортированных в Россию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля поддержала создание международного трибунала по расследованию агрессии РФ против Украины.
Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины.
Президент Латвии Эгилс Левитс призвал создать специальный суд или трибунал для расследования преступлений россиян против Украины, аналогичный трибуналу по Югославии, "потому что пока что нет такого международного суда, где можно было бы осудить такое преступление".
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран. В Украину в мае прибыли 42 следователя МУС.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.