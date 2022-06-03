Украина в ООН: Заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других станет трибунал

Дипломат напомнил, что Украина поддержала идею создания специального уголовного трибунала для наказания за преступления агрессии против Украины.

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для [президента РФ Владимира] Путина, [министра обороны Сергея] Шойгу, [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой для всего цивилизованного мира", – заявил Дворник.

Он отметил, что в Киевской области после деоккупации нашли более 1200 тел убитых мирных жителей, а количество погибших в Мариуполе можно будет подсчитать только после деоккупации города, но "понятно, что убиты десятки тысяч людей".

По словам Дворника, ежедневно в Украине совершается около 200–300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.

Отдельно дипломат отметил, что следственные органы уже зарегистрировали 1042 уголовных производства по фактам преступлений, совершенных против детей во время вторжения РФ в Украину. При этом минимум 261 ребенок погиб, 145 пропали без вести. Дворник добавил, что уже установлены личности 11 российских военнослужащих, подозреваемых в жестоком обращении с детьми.

Советник украинского постпреда подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться за безопасное и быстрое возвращение более 230 тыс. украинских детей, насильственно депортированных в Россию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)