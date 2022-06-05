"Пытается создать образ "хорошего русского". Центр противодействия дезинформации при СНБО считает Овсянникову агентом влияния РФ

"Засветив" почти всех спикеров, которые имели хоть какой-то кредит доверия на Западе, российская пропаганда ускоренными темпами пытается создать новых агентов влияния, которые будут продвигать нарративы, необходимые Кремлю", – заявили в центре.
В ЦПД считают Овсянникову "ярким примером такой системной работы".
"Получив выгодный для Запада образ диссидентки, она начала отрабатывать "поставленную задачу" по продвижению на западную аудиторию нарратива о необходимости снятия санкций с РФ", – говорится в сообщении.
В то же время, отметили в центре, якобы бывшая пропагандистка достаточно успешно продвигает тезисы о "недопустимости русофобии" и недопущении коллективной ответственности россиян за действия президента РФ Владимира Путина.
"Но Овсянникова – не единственный пример работы пропаганды России, пытающейся создать образ "хорошего русского", который не поддерживает Путина, но и войне не противостоит", – добавили в ЦПД.
Сама Овсянникова заявила, что украинцы, которые, в частности, выступают против ее приезда и выступлений в Украине, "просто не понимают, что играют на стороне российских спецслужб". По ее мнению, Кремль считает ее своим врагом.
Она не уточняет, как вышло, что против нее в России не было никаких репрессий, хотя за антивоенные высказывания значительно меньшего резонанса, чем выход с плакатом в эфире "Первого канала", возбуждено, по информации правозащитника Павла Чикова, не менее 160 уголовных дел.
Украинцы просто не понимают, что играют на стороне российских спецслужб. Кремль уничтожил своего врага руками своих врагов. https://t.co/qAK45JDZZ2— Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 5, 2022
Овсянникова работала редактором на российском пропагандистском "Первом канале" с 2003-го по 2022 год. В интервью "Медузе", вышедшем 20 марта, она рассказывала, что это была "мечта", а сам канал тогда "был не таким, как сейчас".
14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.
Сразу после инцидента Овсянникову задержали.
15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим. В обращении она заявила, что Россия – страна-агрессор и "ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека" – президента РФ Владимира Путина.
17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин.
Позже журналистка переехала в Германию. В Европе она уже в конце марта начала продвигать идею отмены санкций против России, отмечал Институт массовой информации. По ее выражению, "русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее на Украине".
11 апреля концерн Axel Springer выпустил заявление, что Овсянникова в качестве внештатного сотрудника будет освещать для газеты Die Welt и новостного телеканала Welt события в России и Украине.
Украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня пресс-конференцию Овсянниковой, но отменило из-за "негативного общественного резонанса".
В первых числах июня Овсянникова заявила, что приезжала в Одессу и в Киев, но уже покинула страну.