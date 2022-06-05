"Пытается создать образ "хорошего русского". Центр противодействия дезинформации при СНБО считает Овсянникову агентом влияния РФ

Овсянникова называет себя врагом Кремля, но активно продвигает на Западе идею снятия санкций с России Фото: Marina Ovsyannikova / Facebook

"Засветив" почти всех спикеров, которые имели хоть какой-то кредит доверия на Западе, российская пропаганда ускоренными темпами пытается создать новых агентов влияния, которые будут продвигать нарративы, необходимые Кремлю", – заявили в центре.

В ЦПД считают Овсянникову "ярким примером такой системной работы".

"Получив выгодный для Запада образ диссидентки, она начала отрабатывать "поставленную задачу" по продвижению на западную аудиторию нарратива о необходимости снятия санкций с РФ", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в центре, якобы бывшая пропагандистка достаточно успешно продвигает тезисы о "недопустимости русофобии" и недопущении коллективной ответственности россиян за действия президента РФ Владимира Путина.

"Но Овсянникова – не единственный пример работы пропаганды России, пытающейся создать образ "хорошего русского", который не поддерживает Путина, но и войне не противостоит", – добавили в ЦПД.

Сама Овсянникова заявила, что украинцы, которые, в частности, выступают против ее приезда и выступлений в Украине, "просто не понимают, что играют на стороне российских спецслужб". По ее мнению, Кремль считает ее своим врагом.

Она не уточняет, как вышло, что против нее в России не было никаких репрессий, хотя за антивоенные высказывания значительно меньшего резонанса, чем выход с плакатом в эфире "Первого канала", возбуждено, по информации правозащитника Павла Чикова, не менее 160 уголовных дел.

Украинцы просто не понимают, что играют на стороне российских спецслужб. Кремль уничтожил своего врага руками своих врагов. https://t.co/qAK45JDZZ2 — Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 5, 2022