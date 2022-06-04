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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Овсянникова все же приехала в Украину и посетила Одесу. Одесситы пообещали гнать ее "грязными тряпками"

Овсянникова хотела провести пресс-конференцию в Киеве, но мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса"
Овсянникова хотела провести пресс-конференцию в Киеве, но мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса"
Фото: Marina Ovsyannikova / Facebook

Экс-редактор российского пропагандистского "Первого канала", внештатная сотрудница немецкой газеты Die Welt Марина Овсянникова посетила Украину, в частности – приехала в Одессу. Об этом она сама сообщила в Facebook.

Овсянникова – уроженка Одессы – назвала город "родным". 

"Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему ПВО. Но иногда она не спасает. Одна ракета попала в прибрежный отель, другая – в многоэтажный дом. Погибли восемь человек, в том числе младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции дома", – написала она.

Овсянникова также заявила, что Одессу покинула "почти половина жителей", а "остальные живут в постоянном страхе". Однако мэр города Геннадий Труханов говорил в интервью LB.ua, вышедшем 1 мая, что из Одессы уехало около 200 тыс. человек и многие возвращаются. Население Одессы, согласно данным областного управления Госстата на конец 2021 года превышало 1 млн человек, писал "Избирком"

Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook
Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

В комментариях к посту блогер из Одессы Елена Добровольская написала, что Овсянниковой не место в городе.

"Вас в дверь, а вы в окно. Ну ничего, вам здесь не место, все равно вас отсюда погонят грязными тряпками в вашу тундру вслед за русским кораблем", – подчеркнула она. 

"Бывшая" пропагандистка ответила, что "защищает Украину" и "ничего плохого" не сделала стране. 

"Россиянам нужно знать, что на самом деле происходит в Украине. Почему я не могу приехать в страну, где я родилась, где живут две моих двоюродных сестры и могила моего отца?" – написала Овсянникова. 

Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook
Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

Еще одна одесситка – Мария Геник – рассказала, что в многоэтажном доме, о котором упомянула Овсянникова, погибла ее знакомая. 

"В частности и благодаря вашей многолетней пропагандистской работе Одесса и живет сейчас в состоянии войны. Среди тех восьми погибших – девушка, учившаяся со мной на журфаке. Не исключено, что на парах о пропаганде она разбирала и ваши творения. Приезжать сюда – верх цинизма. Если вы вдруг искренне поменяли взгляды и поддерживаете Украину, то лучшим решением будет просто уйти из информационного пространства и не писать на эту тему. Вам здесь не рады и никогда не будут", – подчеркнула она.

Cкриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook
Cкриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а потом отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

Он сказал, что пресс-конференцию в агентстве попросила организовать газета Die Welt, где она сейчас работает, при посредничестве нидерландской волонтера-благотворительницы Мариам Ламберт и украинской общественной и медийной организации "Стоп коррупции".

После этого она попала в базу "Миротворца" как лицо, участвующее в "информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию".

Контекст:

Овсянникова работала редактором на российском пропагандистском "Первом канале" с 2003-го по 2022 год. В интервью "Медузе", вышедшем 20 марта, она рассказывала, что это была "мечта", а сам канал тогда "был не таким, как сейчас". 

14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.

Сразу после инцидента Овсянникову задержали. Бывший редактор рассказала, что ее допрашивали в течение 14 часов после инцидента и не допускали адвоката. 

15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим"То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – [президент РФ] Владимир Путин", – сказала она в видеообращении и призвала россиян выходить на митинги.

17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин. Он сказал, что причиной такого решения стало ее несогласие с редакционной политикой канала.

Позже Овсянникова переехала в Германию. В Европе она уже в конце марта начала продвигать идею отмены санкций против России, отмечал Институт массовой информации. По ее выражению, "русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее на Украине". 

11 апреля концерн Axel Springer выпустил заявление, что Овсянникова в качестве внештатного сотрудника будет освещать для газеты Die Welt и новостного телеканала Welt события в России и Украине. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Геннадий Труханов, обстрелы, население, Марина Овсянникова
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