Овсянникова все же приехала в Украину и посетила Одесу. Одесситы пообещали гнать ее "грязными тряпками"

Овсянникова – уроженка Одессы – назвала город "родным".

"Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему ПВО. Но иногда она не спасает. Одна ракета попала в прибрежный отель, другая – в многоэтажный дом. Погибли восемь человек, в том числе младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции дома", – написала она.

Овсянникова также заявила, что Одессу покинула "почти половина жителей", а "остальные живут в постоянном страхе". Однако мэр города Геннадий Труханов говорил в интервью LB.ua, вышедшем 1 мая, что из Одессы уехало около 200 тыс. человек и многие возвращаются. Население Одессы, согласно данным областного управления Госстата на конец 2021 года превышало 1 млн человек, писал "Избирком".

Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

В комментариях к посту блогер из Одессы Елена Добровольская написала, что Овсянниковой не место в городе.

"Вас в дверь, а вы в окно. Ну ничего, вам здесь не место, все равно вас отсюда погонят грязными тряпками в вашу тундру вслед за русским кораблем", – подчеркнула она.

"Бывшая" пропагандистка ответила, что "защищает Украину" и "ничего плохого" не сделала стране.

"Россиянам нужно знать, что на самом деле происходит в Украине. Почему я не могу приехать в страну, где я родилась, где живут две моих двоюродных сестры и могила моего отца?" – написала Овсянникова.

Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

Еще одна одесситка – Мария Геник – рассказала, что в многоэтажном доме, о котором упомянула Овсянникова, погибла ее знакомая.

"В частности и благодаря вашей многолетней пропагандистской работе Одесса и живет сейчас в состоянии войны. Среди тех восьми погибших – девушка, учившаяся со мной на журфаке. Не исключено, что на парах о пропаганде она разбирала и ваши творения. Приезжать сюда – верх цинизма. Если вы вдруг искренне поменяли взгляды и поддерживаете Украину, то лучшим решением будет просто уйти из информационного пространства и не писать на эту тему. Вам здесь не рады и никогда не будут", – подчеркнула она.

Cкриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а потом отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

Он сказал, что пресс-конференцию в агентстве попросила организовать газета Die Welt, где она сейчас работает, при посредничестве нидерландской волонтера-благотворительницы Мариам Ламберт и украинской общественной и медийной организации "Стоп коррупции".

После этого она попала в базу "Миротворца" как лицо, участвующее в "информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию".