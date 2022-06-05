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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Приехала освещать события в Украине". Овсянникова заявила, что посетила Киев, но уже уехала из страны

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Овсянникова заявила, что приехала в Украину, "чтобы рассказать россиянам правду"
Овсянникова заявила, что приехала в Украину, "чтобы рассказать россиянам правду"
Фото: Marina Ovsyannikova / Facebook

Экс-редактор российского пропагандистского "Первого канала", внештатная сотрудница немецкой газеты Die Welt Марина Овсянникова после посещения Одессы приехала еще и в Киев. Об этом она заявила в Facebook утром 5 июня.

По ее словам, Киев "встретил многочасовыми очередями за бензином".

"Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия… Почему мы не можем остановить все это безумие?" – написала журналистка.

https://www.facebook.com/100011086090322/videos/539465954480521/

Она не уточнила, когда была в Киеве, а пост написан так, что складывается впечатление, что речь о сегодняшнем дне. На опубликованном ей видео в городе идет дождь. 

На вопрос в комментариях, точно ли она в столице, учитывая, что в тексте не упомянут сегодняшний ракетный удар по городу, Овсянникова заявила, что "уже давно не в Украине".

Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook
Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

По информации украинского активиста Сергея Стерненко, Овсянникова заехала на территорию Украины 2 июня. 

В Twitter на вопрос, зачем Овсянникова приехала в Украину, где ей, "мягко говоря, не рады", та ответила, что "как журналист Die Welt, приехала освещать события в Украине, чтобы рассказать россиянам правду".

"А те украинцы, которые начали меня хейтить, сыграли только на руку российским спецслужбам", – заявила журналистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а потом отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

Он сказал, что пресс-конференцию в агентстве попросила организовать газета Die Welt, где она сейчас работает, при посредничестве нидерландской волонтера-благотворительницы Мариам Ламберт и украинской общественной и медийной организации "Стоп коррупции".

После этого Овсянникова попала в базу "Миротворца" как лицо, участвующее в "информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию".

4 июня Овсянникова сообщила, что приехала в Одессу. По ее версии, город покинула "почти половина жителей", а "остальные живут в постоянном страхе".

Контекст:

Овсянникова работала редактором на российском пропагандистском "Первом канале" с 2003-го по 2022 год. В интервью "Медузе", вышедшем 20 марта, она рассказывала, что это была "мечта", а сам канал тогда "был не таким, как сейчас". 

14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.

Сразу после инцидента Овсянникову задержали.

15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим. В обращении она заявила, что Россия – страна-агрессор, и "ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека", президента РФ Владимира Путина. 

17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин. 

Позже Овсянникова переехала в Германию. В Европе она уже в конце марта начала продвигать идею отмены санкций против России, отмечал Институт массовой информации. По ее выражению, "русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее на Украине". 

11 апреля концерн Axel Springer выпустил заявление, что Овсянникова в качестве внештатного сотрудника будет освещать для газеты Die Welt и новостного телеканала Welt события в России и Украине. 

Теги: Киев, российская пропаганда, война России против Украины, Сергей Стерненко, Марина Овсянникова
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