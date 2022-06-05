"Приехала освещать события в Украине". Овсянникова заявила, что посетила Киев, но уже уехала из страны

По ее словам, Киев "встретил многочасовыми очередями за бензином".
"Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия… Почему мы не можем остановить все это безумие?" – написала журналистка.
Она не уточнила, когда была в Киеве, а пост написан так, что складывается впечатление, что речь о сегодняшнем дне. На опубликованном ей видео в городе идет дождь.
На вопрос в комментариях, точно ли она в столице, учитывая, что в тексте не упомянут сегодняшний ракетный удар по городу, Овсянникова заявила, что "уже давно не в Украине".
По информации украинского активиста Сергея Стерненко, Овсянникова заехала на территорию Украины 2 июня.
За даними моїх джерел російська пропагандистка Овсяннікова заїхала на територію України 02.06.2022.— Serhii Sternenko (@sternenko) June 4, 2022
Резонанс щодо її приїзду був ще 31.05.2022
Відповідно, її пустили до нас попри розголос та обурення громадян. Пустили, коли цьому можна було запобігти.
В Twitter на вопрос, зачем Овсянникова приехала в Украину, где ей, "мягко говоря, не рады", та ответила, что "как журналист Die Welt, приехала освещать события в Украине, чтобы рассказать россиянам правду".
"А те украинцы, которые начали меня хейтить, сыграли только на руку российским спецслужбам", – заявила журналистка.
Я, как журналист die Welt, приехала освещать события в Украине, чтобы рассказать россиянам правду. А те украинцы, которые начали меня хейтить, сыграли только на руку российским спецслужбам. В Кремле радостно потирают руки, они уничтожили своего врага руками своих врагов.— Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 5, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а потом отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".
Он сказал, что пресс-конференцию в агентстве попросила организовать газета Die Welt, где она сейчас работает, при посредничестве нидерландской волонтера-благотворительницы Мариам Ламберт и украинской общественной и медийной организации "Стоп коррупции".
После этого Овсянникова попала в базу "Миротворца" как лицо, участвующее в "информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию".
4 июня Овсянникова сообщила, что приехала в Одессу. По ее версии, город покинула "почти половина жителей", а "остальные живут в постоянном страхе".
Овсянникова работала редактором на российском пропагандистском "Первом канале" с 2003-го по 2022 год. В интервью "Медузе", вышедшем 20 марта, она рассказывала, что это была "мечта", а сам канал тогда "был не таким, как сейчас".
14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.
Сразу после инцидента Овсянникову задержали.
15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим. В обращении она заявила, что Россия – страна-агрессор, и "ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека", президента РФ Владимира Путина.
17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин.
Позже Овсянникова переехала в Германию. В Европе она уже в конце марта начала продвигать идею отмены санкций против России, отмечал Институт массовой информации. По ее выражению, "русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее на Украине".
11 апреля концерн Axel Springer выпустил заявление, что Овсянникова в качестве внештатного сотрудника будет освещать для газеты Die Welt и новостного телеканала Welt события в России и Украине.