"Приехала освещать события в Украине". Овсянникова заявила, что посетила Киев, но уже уехала из страны

По ее словам, Киев "встретил многочасовыми очередями за бензином".

"Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия… Почему мы не можем остановить все это безумие?" – написала журналистка.

Она не уточнила, когда была в Киеве, а пост написан так, что складывается впечатление, что речь о сегодняшнем дне. На опубликованном ей видео в городе идет дождь.

На вопрос в комментариях, точно ли она в столице, учитывая, что в тексте не упомянут сегодняшний ракетный удар по городу, Овсянникова заявила, что "уже давно не в Украине".

Скриншот: Marina Ovsyannikova / Facebook

По информации украинского активиста Сергея Стерненко, Овсянникова заехала на территорию Украины 2 июня.

За даними моїх джерел російська пропагандистка Овсяннікова заїхала на територію України 02.06.2022.

Резонанс щодо її приїзду був ще 31.05.2022



Відповідно, її пустили до нас попри розголос та обурення громадян. Пустили, коли цьому можна було запобігти. — Serhii Sternenko (@sternenko) June 4, 2022

В Twitter на вопрос, зачем Овсянникова приехала в Украину, где ей, "мягко говоря, не рады", та ответила, что "как журналист Die Welt, приехала освещать события в Украине, чтобы рассказать россиянам правду".

"А те украинцы, которые начали меня хейтить, сыграли только на руку российским спецслужбам", – заявила журналистка.

Я, как журналист die Welt, приехала освещать события в Украине, чтобы рассказать россиянам правду. А те украинцы, которые начали меня хейтить, сыграли только на руку российским спецслужбам. В Кремле радостно потирают руки, они уничтожили своего врага руками своих врагов. — Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а потом отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

Он сказал, что пресс-конференцию в агентстве попросила организовать газета Die Welt, где она сейчас работает, при посредничестве нидерландской волонтера-благотворительницы Мариам Ламберт и украинской общественной и медийной организации "Стоп коррупции".

После этого Овсянникова попала в базу "Миротворца" как лицо, участвующее в "информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию".

4 июня Овсянникова сообщила, что приехала в Одессу. По ее версии, город покинула "почти половина жителей", а "остальные живут в постоянном страхе".