Тысячи патронов и противотанковая мина. В Донецкой области нашли крупный схрон оружия и боеприпасов

Обыск проходил в рамках расследования уголовного производства по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители изъяли:

два выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;

2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;

10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;

четыре запала к ручным гранатам;

три гранаты РГД-5;

две ручные дымовые гранаты РГД-55;

две гранаты Ф-1;

две 200-граммовые тротиловые шашки;

противотанковую мину ТМ-62;

три дымовые шашки ДМ-11.

По предварительной информации, дом, где был найден арсенал, принадлежит местному жителю, который в мае 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований РФ и находится на временно оккупированной территории.