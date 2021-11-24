В Луганской области выявили арсенал боевиков с противотанковыми минами

Тайник был обустроен под полом полуразрушенного здания на территории Северодонецкого района. Общий вес изъятых боеприпасов составил почти 40 кг тротила.
По предварительным данным, арсенал в 2014 году оборудовали подразделения боевиков. Они планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники.
Во время осмотра тайника сотрудники СБУ обнаружили пять противотанковых мин ТМ-62, 12 гранатометных выстрелов, семь боевых гранат разных модификаций и три противопехотные мины МОН-50.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к оборудованию тайника.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.