"Тайники вражеских диверсантов". СБУ обнаружила схроны с оружием и взрывчаткой на востоке и юге Украины

В тайниках было почти 15 кг взрывчатки, гранаты, мины и патроны Фото: ssu.gov.ua

"СБУ обнаружила боевые схроны вражеских диверсантов на востоке и юге Украины... Среди изъятого – почти 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины", – говорится в сообщении.

Один тайник был обнаружен в Донецкой области в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.

"По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" для совершения диверсий на территории региона", – отметили в СБУ.

При осмотре тайника правоохранители изъяли почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, четыре детонатора, ручной противотанковый гранатомет, две противотанковые мины ТМ-62М, две минометные мины калибра 120 мм, противопехотную мину кругового поражения, более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Кроме этого, в Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт в окрестностях областного центра. В нем было два ящика с патронами к стрелковому оружию и две боевые гранаты с запалом.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства возникновения тайников, чтобы привлечь причастных к уголовной ответственности.