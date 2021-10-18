"Тайники вражеских диверсантов". СБУ обнаружила схроны с оружием и взрывчаткой на востоке и юге Украины

"СБУ обнаружила боевые схроны вражеских диверсантов на востоке и юге Украины... Среди изъятого – почти 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины", – говорится в сообщении.
Один тайник был обнаружен в Донецкой области в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.
"По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" для совершения диверсий на территории региона", – отметили в СБУ.
При осмотре тайника правоохранители изъяли почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, четыре детонатора, ручной противотанковый гранатомет, две противотанковые мины ТМ-62М, две минометные мины калибра 120 мм, противопехотную мину кругового поражения, более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
Кроме этого, в Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт в окрестностях областного центра. В нем было два ящика с патронами к стрелковому оружию и две боевые гранаты с запалом.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства возникновения тайников, чтобы привлечь причастных к уголовной ответственности.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
За полгода с начала 2021 года только в Луганской области обнаружили более 40 тайников с оружием, в которых было более 200 кг взрывчатки, сообщали в СБУ. Арсеналы со взрывчаткой – как предполагает спецслужба, для диверсий боевиков – регулярно находят и в остальных регионах: Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев.