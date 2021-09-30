На Закарпатье выявили две подземные плантации конопли

Накануне полицейские провели обыск в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко от Виноградова.

"Осмотрев территорию, правоохранители обнаружили люк к тайному укрытию, который находился в помещении, где содержались домашние животные. Выяснилось, что под землей злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. В частности, помещения были оборудованы системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, обогащающими теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, которые измеряли кислотность почвы", – говорится в сообщении.

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения были элитного сорта. По данным полиции, на черном рынке стоимость продукции составила бы не менее 5 млн грн. Кроме того, в ходе спецоперации изъяты 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет.

Следователи задержали 48-летнего организатора наркоплантации, сейчас он находится в СИЗО. Все изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Полицейские намерены сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 штук). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.