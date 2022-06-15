Путин "за массовый героизм" наградил танковый полк, военнослужащие которого обвиняются в военных преступлениях в Украине

Путин в апреле "за массовый героизм" присвоил звание гвардейской бригаде, которая зверствовала в Буче Фото: ЕРА

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ 15 июня.

В документе сказано, что полк наградили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов".

Этот полк фигурировал в расследовании "Медузы" о военных преступлениях россиян в селе Богдановка Броварского района (около 20 км от Киева). Село было захвачено россиянами 8 марта и находилось под их контролем порядка трех недель. За этот период в населенном пункте произошло как минимум три убийства гражданских и два изнасилования, пишет издание.

Военнослужащий этого полка Михаил Романов – первый российский оккупант, которому украинские правоохранители предъявили подозрение в изнасиловании жительницы Богдановки. По информации следствия, Романов убил в этом селе мужчину, после чего вместе с другим военнослужащим изнасиловал его жену.