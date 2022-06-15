Путин "за массовый героизм" наградил танковый полк, военнослужащие которого обвиняются в военных преступлениях в Украине

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ 15 июня.
В документе сказано, что полк наградили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов".
Этот полк фигурировал в расследовании "Медузы" о военных преступлениях россиян в селе Богдановка Броварского района (около 20 км от Киева). Село было захвачено россиянами 8 марта и находилось под их контролем порядка трех недель. За этот период в населенном пункте произошло как минимум три убийства гражданских и два изнасилования, пишет издание.
Военнослужащий этого полка Михаил Романов – первый российский оккупант, которому украинские правоохранители предъявили подозрение в изнасиловании жительницы Богдановки. По информации следствия, Романов убил в этом селе мужчину, после чего вместе с другим военнослужащим изнасиловал его жену.
Киевская область была освобождена от российских оккупантов в начале апреля. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Путин отрицает зверства российских солдат под Киевом, в частности, называл "фейком" убийства в Буче. 18 апреля стало известно, что он "за массовый героизм" присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.