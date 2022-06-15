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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин "за массовый героизм" наградил танковый полк, военнослужащие которого обвиняются в военных преступлениях в Украине

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Путин в апреле "за массовый героизм" присвоил звание гвардейской бригаде, которая зверствовала в Буче
Путин в апреле "за массовый героизм" присвоил звание гвардейской бригаде, которая зверствовала в Буче
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ 15 июня. 

В документе сказано, что полк наградили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов". 

Этот полк фигурировал в расследовании "Медузы" о военных преступлениях россиян в селе Богдановка Броварского района (около 20 км от Киева). Село было захвачено россиянами 8 марта и находилось под их контролем порядка трех недель. За этот период в населенном пункте произошло как минимум три убийства гражданских и два изнасилования, пишет издание. 

Военнослужащий этого полка Михаил Романов – первый российский оккупант, которому украинские правоохранители предъявили подозрение в изнасиловании жительницы Богдановки. По информации следствия, Романов убил в этом селе мужчину, после чего вместе с другим военнослужащим изнасиловал его жену. 

Контекст:

Киевская область была освобождена от российских оккупантов в начале апреля. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Путин отрицает зверства российских солдат под Киевом, в частности, называл "фейком" убийства в Буче. 18 апреля стало известно, что он "за массовый героизм" присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Романов, изнасилование, Киевская область, Богдановка, расследование, военнослужащий
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