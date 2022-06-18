Меркель предположила, что на решение Путина начать полномасштабную войну против Украины могла повлиять ее отставка

По ее словам, возможно, вторжению поспособствовала ее отставка, наряду с выборами во Франции, выводом войск из Афганистана и прекращением выполнения условий Минских соглашений.

Меркель заявила, что незадолго до ухода с поста канцлера ее влияние на Путина ослабло и не приносило результата.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии..

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года приглашал Меркель в Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли тела сотен убитых мирных жителей.

Она отвергла критику со стороны украинского президента в связи с позицией ее правительства относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям. В то же время она поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины".

2 июня 2022 года Меркель заявила, что солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживает право Украины на самооборону.

7 июня Меркель заявила, что не считает, что недостаточно старалась для предотвращения полномасштабной войны РФ против Украины. На вопрос, насколько она могла бы способствовать предотвращению эскалации с Россией, она ответила: "К счастью, я достаточно старалась. Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась".