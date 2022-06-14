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Посол Мельник: Шредер – лакмусовая бумажка того, насколько тяжело Германии прощаться с российским энергетическим прошлым

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Германия "превратилась в энергетического вассала России", считает Мельник
Германия "превратилась в энергетического вассала России", считает Мельник
Фото: ЕРА

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ, которое вышло 14 июня, высказал мнение, что политика Германии в отношении России провальная и должна быть пересмотрена, такую позицию он доносит немецкому обществу.

"Политика Германии относительно [газопровода] "Северный поток", НАТО, умиротворения [президента РФ Владимира] Путина, непредоставления Украине вооружения и так далее выглядит последовательной, но почему-то Россия неожиданно взяла и напала на Украину. Мой тезис в немецком публичном пространстве таков: политика по отношению к России должна быть критически пересмотрена, чтобы подобные провалы, катастрофы не повторялись в будущем. Важно самим немцам понять, как получилось, что им годами рассказывали басни, что "Северный поток" никоим образом не увеличивает зависимость Германии от России в плане энергоносителей. К тому же, вся энергетическая политика была ориентирована на Россию – словно это не представляет никакой угрозы", – сказал Мельник. 

Он говорит, что Германия "превратилась в энергетического вассала России" и стала заложником политики последних лет. 

Ситуация с энергозависимостью постепенно меняется, отметил посол, обратив внимание на действия вице-канцлера Роберта Хабека, "который ездит по всему миру, по арабским странам и ищет возможности закупки как нефти, так и сжиженного газа". 

Терминалы для сжиженного газа, которые позволят отказаться от российского газопроводного газа, заработают в Германии не раньше первой половины 2023 года, сказал Мельник. Тогда, по его мнению, исчезнет ловушка, "в которую ряд предыдущих правительств, не только те, которые возглавляла госпожа [Ангела] Меркель, загнали саму Германию и лишили ее какого-либо геополитического маневра". 

Сейчас в Германии нет ни одного политика, который не хотел бы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, сказал посол. 

"Но вопрос в том, что все заложники. Поэтому тот же Габек, с которым достаточно доверительный контакт, признает, что при всем желании "мы не можем прыгнуть через голову", потому что предыдущее правительство завело их в такое плачевное положение", – добавил он. 

Мельник также сказал, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого неоднократно критиковали в Германии за связи с Россией, остается членом Социал-демократической партии ФРГ, но от него "отмежевались все". 

"Сейчас у него не осталось союзников, поэтому даже угроза введения санкций заставила его самого отказаться от этих последних должностей в "Газпроме". Господин Шредер – лакмусовая бумажка того, насколько тяжело Германия готова прощаться со своим российским газовым, нефтяным энергетическим, лоббистским прошлым. Он самоисключился из этого политического трека. Он не появляется в СМИ. Но и дальше остается при убеждении: все, что он делал, было правильным. Якобы его контакты с Путиным были в интересах Германии и позволили немецкой экономике стать столь крепкой", – добавил дипломат.

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности, в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". 

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти". Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

Мельник последовательно критикует власти Германии за их отношение к России. В частности, он выразил недоумение и сожаление после заявлений Меркель о том, что она "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.

По данным немецкого правительства на 16 мая, зависимость Германии от российской нефти снизилась с 35% до 12% за период с начала военного вторжения России в Украину. 

СМИ сообщали, что Германия также готовится к возможной внезапной остановке поставок российского газа, разрабатывая экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, газ, экономика, нефть, ФРГ, Герхард Шредер, Северный поток, Андрей Мельник, лоббисты, Олаф Шольц, зависимость
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