Посол Мельник: Шредер – лакмусовая бумажка того, насколько тяжело Германии прощаться с российским энергетическим прошлым

"Политика Германии относительно [газопровода] "Северный поток", НАТО, умиротворения [президента РФ Владимира] Путина, непредоставления Украине вооружения и так далее выглядит последовательной, но почему-то Россия неожиданно взяла и напала на Украину. Мой тезис в немецком публичном пространстве таков: политика по отношению к России должна быть критически пересмотрена, чтобы подобные провалы, катастрофы не повторялись в будущем. Важно самим немцам понять, как получилось, что им годами рассказывали басни, что "Северный поток" никоим образом не увеличивает зависимость Германии от России в плане энергоносителей. К тому же, вся энергетическая политика была ориентирована на Россию – словно это не представляет никакой угрозы", – сказал Мельник.

Он говорит, что Германия "превратилась в энергетического вассала России" и стала заложником политики последних лет.

Ситуация с энергозависимостью постепенно меняется, отметил посол, обратив внимание на действия вице-канцлера Роберта Хабека, "который ездит по всему миру, по арабским странам и ищет возможности закупки как нефти, так и сжиженного газа".

Терминалы для сжиженного газа, которые позволят отказаться от российского газопроводного газа, заработают в Германии не раньше первой половины 2023 года, сказал Мельник. Тогда, по его мнению, исчезнет ловушка, "в которую ряд предыдущих правительств, не только те, которые возглавляла госпожа [Ангела] Меркель, загнали саму Германию и лишили ее какого-либо геополитического маневра".

Сейчас в Германии нет ни одного политика, который не хотел бы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, сказал посол.

"Но вопрос в том, что все заложники. Поэтому тот же Габек, с которым достаточно доверительный контакт, признает, что при всем желании "мы не можем прыгнуть через голову", потому что предыдущее правительство завело их в такое плачевное положение", – добавил он.

Мельник также сказал, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого неоднократно критиковали в Германии за связи с Россией, остается членом Социал-демократической партии ФРГ, но от него "отмежевались все".

"Сейчас у него не осталось союзников, поэтому даже угроза введения санкций заставила его самого отказаться от этих последних должностей в "Газпроме". Господин Шредер – лакмусовая бумажка того, насколько тяжело Германия готова прощаться со своим российским газовым, нефтяным энергетическим, лоббистским прошлым. Он самоисключился из этого политического трека. Он не появляется в СМИ. Но и дальше остается при убеждении: все, что он делал, было правильным. Якобы его контакты с Путиным были в интересах Германии и позволили немецкой экономике стать столь крепкой", – добавил дипломат.