"В этом нет ничего хорошего". Штайнмайер раскритиковал Шредера за связи с российскими энергетическими компаниями

По словам Штайнмайера, многие вещи, которые Шредер инициировал во время своего канцлерства, "отодвигаются на задний план" из-за его поведения после завершения каденции.

"Но это имеет не только личное измерение для него, но и последствия для всей Германии: приверженность Герхарда Шредера российским энергетическим компаниям оставила много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", – сказал политик.

Он отметил, что в этом году не поздравлял Шредера с днем рождения.

"Мы шли по пути вместе 15 лет, я иду по своему политическому пути без него 17 лет. За это время Герхард Шредер принял личные решения, которые разделили нас", – сказал президент ФРГ.