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"В этом нет ничего хорошего". Штайнмайер раскритиковал Шредера за связи с российскими энергетическими компаниями

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Штайнмайер: Шредер принял личные решения, которые разделили нас
Штайнмайер: Шредер принял личные решения, которые разделили нас
Фото: EPA

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Bild, которое вышло 12 июня, раскритиковал бывшего канцлера страны Герхарда Шредера за его связи с РФ.

По словам Штайнмайера, многие вещи, которые Шредер инициировал во время своего канцлерства, "отодвигаются на задний план" из-за его поведения после завершения каденции.

"Но это имеет не только личное измерение для него, но и последствия для всей Германии: приверженность Герхарда Шредера российским энергетическим компаниям оставила много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", – сказал политик.

Он отметил, что в этом году не поздравлял Шредера с днем рождения.

"Мы шли по пути вместе 15 лет, я иду по своему политическому пути без него 17 лет. За это время Герхард Шредер принял личные решения, которые разделили нас", – сказал президент ФРГ.

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с Россией. Он долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности, в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". 

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти"

Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Герхард Шредер, война России против Украины
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