Шольц: Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях

Шольц: Я надеюсь, что Шредер сойдет с пути, по которому идет сейчас Фото: EPA

По словам Шольца, последний раз он виделся со Шредером во время приведения его к присяге.

"Поскольку Герхард Шредер в качестве канцлера оказал нашей стране большую услугу, я надеюсь, что он сойдет с пути, по которому идет сейчас. Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. Я всегда считал, что бывшему канцлеру было неправильно брать на себя такие полномочия. А когда идет агрессивная война против Украины, то этому вообще нет оправдания", – заявил он.