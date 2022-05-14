Шольц: Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях

По словам Шольца, последний раз он виделся со Шредером во время приведения его к присяге.
"Поскольку Герхард Шредер в качестве канцлера оказал нашей стране большую услугу, я надеюсь, что он сойдет с пути, по которому идет сейчас. Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. Я всегда считал, что бывшему канцлеру было неправильно брать на себя такие полномочия. А когда идет агрессивная война против Украины, то этому вообще нет оправдания", – заявил он.
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.
В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.
В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".
С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.