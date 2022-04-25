Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что не жалеет о своем отношении к России. Оппозиция потребовала исключить его из партии СДПГ

Шредер заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя" Фото: EPA

Как отмечает издание, Шредера резко критиковали даже в собственной партии за то, что он не дистанцировался от российского президента Владимира Путина после начала войны в Украине.

Шредер в интервью заявил, что дистанцирование от российского президента сейчас "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне – Путина".

"Я не собираюсь признавать свою вину", – заявил экс-канцлер.

Кроме того, Шредер заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя – ни политически, ни экономически".

Он также отбросил критику энергетической политики Германии, которая поставила ФРГ в зависимость от российского газа: "Все они соглашались с этим в течение последних 30 лет. Но теперь вдруг все знают, как лучше".

При этом Шредер сказал, что всегда называл войну РФ против Украины "ошибкой" – и нужно установить мир как можно быстрее.

24 апреля премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст из оппозиционного Христианско-демократического союза в эфире Bild TV потребовал от руководства Социал-демократической партии Германии начать процедуру исключения Шредера из ее состава, его цитирует Spiegel.

Интервью экс-канцлера он назвал "весьма тревожным" и заявил, что оно должно иметь последствия. А поведение Шредера он назвал "бесстыдным".