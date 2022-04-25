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Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что не жалеет о своем отношении к России. Оппозиция потребовала исключить его из партии СДПГ

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Шредер заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя"
Шредер заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя"
Фото: EPA

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер 23 апреля в интервью The New York Times заявил, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с РФ, несмотря на войну.

Как отмечает издание, Шредера резко критиковали даже в собственной партии за то, что он не дистанцировался от российского президента Владимира Путина после начала войны в Украине.

Шредер в интервью заявил, что дистанцирование от российского президента сейчас "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне – Путина".

"Я не собираюсь признавать свою вину", – заявил экс-канцлер.

Кроме того, Шредер заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя – ни политически, ни экономически".

Он также отбросил критику энергетической политики Германии, которая поставила ФРГ в зависимость от российского газа: "Все они соглашались с этим в течение последних 30 лет. Но теперь вдруг все знают, как лучше".

При этом Шредер сказал, что всегда называл войну РФ против Украины "ошибкой" – и нужно установить мир как можно быстрее.

24 апреля премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст из оппозиционного Христианско-демократического союза в эфире Bild TV потребовал от руководства Социал-демократической партии Германии начать процедуру исключения Шредера из ее состава, его цитирует Spiegel.

Интервью экс-канцлера он назвал "весьма тревожным" и заявил, что оно должно иметь последствия. А поведение Шредера он назвал "бесстыдным".

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 77-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.

В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".

С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Герхард Шредер, ХДС, война России против Украины, СДПГ
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