Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что не жалеет о своем отношении к России. Оппозиция потребовала исключить его из партии СДПГ

Как отмечает издание, Шредера резко критиковали даже в собственной партии за то, что он не дистанцировался от российского президента Владимира Путина после начала войны в Украине.
Шредер в интервью заявил, что дистанцирование от российского президента сейчас "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне – Путина".
"Я не собираюсь признавать свою вину", – заявил экс-канцлер.
Кроме того, Шредер заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя – ни политически, ни экономически".
Он также отбросил критику энергетической политики Германии, которая поставила ФРГ в зависимость от российского газа: "Все они соглашались с этим в течение последних 30 лет. Но теперь вдруг все знают, как лучше".
При этом Шредер сказал, что всегда называл войну РФ против Украины "ошибкой" – и нужно установить мир как можно быстрее.
24 апреля премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст из оппозиционного Христианско-демократического союза в эфире Bild TV потребовал от руководства Социал-демократической партии Германии начать процедуру исключения Шредера из ее состава, его цитирует Spiegel.
Интервью экс-канцлера он назвал "весьма тревожным" и заявил, что оно должно иметь последствия. А поведение Шредера он назвал "бесстыдным".
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с Путиным, когда был канцлером ФРГ.
В Германии 77-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.
В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".
С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.