Вместо зятя Назарбаева в совет директоров "Газпрома" выдвинули Шредера

В распоряжении правительства РФ от 21 января Кулибаев упоминается, в релизе "Газпрома" от 4 февраля – уже нет.
Собрание акционеров, на котором будет избран совет директоров, назначено на 30 июня, мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.
"Дождь" отмечает, что Кулибаев входил в совет директоров "Газпрома" с 2011 года.
С 2016 года Шредер руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.
Родственники Назарбаева, занимавшие высокие должности в Казахстане, начали покидать их после массовых протестов, которые проходили в январе. Одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти.
Родственников Назарбаева уволили с руководящих должностей в двух государственных компаниях Казахстана.
Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.