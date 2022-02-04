Вместо зятя Назарбаева в совет директоров "Газпрома" выдвинули Шредера

Совет директоров для "Газпрома" будут избирать в июне Фото: ПАО "Газпром" / Facebook

В распоряжении правительства РФ от 21 января Кулибаев упоминается, в релизе "Газпрома" от 4 февраля – уже нет.

Собрание акционеров, на котором будет избран совет директоров, назначено на 30 июня, мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.

"Дождь" отмечает, что Кулибаев входил в совет директоров "Газпрома" с 2011 года.

С 2016 года Шредер руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.