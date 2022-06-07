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Веллер: Шредер – позорище. Дешевый лакей из бюргеров, который пошел служить на путинскую бензоколонку

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Шредер был канцлером Германии в 1998 2005 годах
Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах 
Фото: EPA

Российский писатель Михаил Веллер в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что российские спецслужбы подкупают западных политиков, в их числе он назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого часто называют сторонником России.

"Западноевропейские политики, к нашему величайшему прискорбию, давно подлы и продажны. Их интересуют следующие выборы и сохранение у власти, их не интересует благо своих стран и благо человечества. К нашему величайшему сожалению... Вне всякого сомнения, спецслужбы России бдят, и уж им денег отваливают немеряно", – сказал Веллер.

Эти деньги, продолжил он, российские спецслужбы тратят на то, "чтобы сажать на крючок западных политиков и западных лидеров".

"Шредер  это позорище. Просто позорище. Это какой-то дешевый лакей из бюргеров, который пошел служить на путинскую бензоколонку. Причем пацаны с Рублевки смеются над этой зарплатой (по данным издания The New York Times, Шредер мог получать в российских компаниях, на которые работал, около €1 млн в год"ГОРДОН"). Каких-то один-два лимона в год – и начальник страны за эти копейки [работает на Россию]. Да они столько или больше тратят на день рождения. [Например, чтобы] нанять самолет и свозить гостей в Нормандию попировать в замке",  сказал Веллер.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с Россией. Он долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности, в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". 

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти"

Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне – Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Германия, Дмитрий Гордон, Герхард Шредер, Михаил Веллер, подкуп
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