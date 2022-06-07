Веллер: Шредер – позорище. Дешевый лакей из бюргеров, который пошел служить на путинскую бензоколонку

"Западноевропейские политики, к нашему величайшему прискорбию, давно подлы и продажны. Их интересуют следующие выборы и сохранение у власти, их не интересует благо своих стран и благо человечества. К нашему величайшему сожалению... Вне всякого сомнения, спецслужбы России бдят, и уж им денег отваливают немеряно", – сказал Веллер.

Эти деньги, продолжил он, российские спецслужбы тратят на то, "чтобы сажать на крючок западных политиков и западных лидеров".

"Шредер – это позорище. Просто позорище. Это какой-то дешевый лакей из бюргеров, который пошел служить на путинскую бензоколонку. Причем пацаны с Рублевки смеются над этой зарплатой (по данным издания The New York Times, Шредер мог получать в российских компаниях, на которые работал, около €1 млн в год. – "ГОРДОН"). Каких-то один-два лимона в год – и начальник страны за эти копейки [работает на Россию]. Да они столько или больше тратят на день рождения. [Например, чтобы] нанять самолет и свозить гостей в Нормандию попировать в замке", – сказал Веллер.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube