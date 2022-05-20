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Экс-канцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"

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Шредер стал председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года
Шредер стал председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года
Фото: EPA

Председатель совета директоров "Роснефти", бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул компанию. Об этом сообщается на сайте "Роснефти".

Отмечается, что Шредер сообщил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Также совет директоров по этой причине покинул Маттиас Варниг.

"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку", – отметили в пресс-службе "Роснефти".

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.

В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".

С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

В последнее время Шредера активно критиковали в Германии за отказ прекращать связи с Россией. Например, глава правящей СДПГ Ларс Клингбайль отрекся от дружбы со Шредером, который, по его словам, зарабатывает миллионы в российских государственных компаниях и отказывается отдаляться от Путина.

18 мая издание Spiegel писало, что Шредера власти Германии хотят лишить всех привилегий экс-канцлера из-за связей с РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Герхард Шредер, Роснефть
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