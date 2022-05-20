Экс-канцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"

Отмечается, что Шредер сообщил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Также совет директоров по этой причине покинул Маттиас Варниг.
"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку", – отметили в пресс-службе "Роснефти".
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.
В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.
В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".
С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.
В последнее время Шредера активно критиковали в Германии за отказ прекращать связи с Россией. Например, глава правящей СДПГ Ларс Клингбайль отрекся от дружбы со Шредером, который, по его словам, зарабатывает миллионы в российских государственных компаниях и отказывается отдаляться от Путина.
18 мая издание Spiegel писало, что Шредера власти Германии хотят лишить всех привилегий экс-канцлера из-за связей с РФ.