Экс-канцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"

Шредер стал председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года Фото: EPA

Отмечается, что Шредер сообщил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Также совет директоров по этой причине покинул Маттиас Варниг.

"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку", – отметили в пресс-службе "Роснефти".