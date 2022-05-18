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Шредера лишат всех привилегий как экс-канцлера Германии из-за связей с РФ – СМИ

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Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год
Фото: EPA

Правящая коалиция Германии решила лишить Герхарда Шредера привилегий экс-канцлера из-за его связи с Россией. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В частности, сотрудникам офиса Шредера, на содержание которого уходит около €400 тыс. в год, предложат завершить текущие обязанности и заняться "другими делами" вне офиса. Некоторые работники уже добровольно покинули свои должности в знак протеста против отношений политика с РФ.

Несмотря на ограничения, Шредеру разрешат оставить личную охрану и сохранить государственную пенсию.

Причиной такого решения является отказ экс-канцлера уйти с ряда руководящих должностей в российских компаниях, несмотря на войну в Украине.

Как отмечает издание, чтобы этот шаг не выглядел "актом политического произвола", партнеры по коалиции согласовали пункт, что другие бывшие федеральные канцлеры, например, Ангела Меркель, также потенциально могут лишиться привилегий.

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.

В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".

С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Герхард Шредер
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