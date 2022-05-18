Шредера лишат всех привилегий как экс-канцлера Германии из-за связей с РФ – СМИ

В частности, сотрудникам офиса Шредера, на содержание которого уходит около €400 тыс. в год, предложат завершить текущие обязанности и заняться "другими делами" вне офиса. Некоторые работники уже добровольно покинули свои должности в знак протеста против отношений политика с РФ.
Несмотря на ограничения, Шредеру разрешат оставить личную охрану и сохранить государственную пенсию.
Причиной такого решения является отказ экс-канцлера уйти с ряда руководящих должностей в российских компаниях, несмотря на войну в Украине.
Как отмечает издание, чтобы этот шаг не выглядел "актом политического произвола", партнеры по коалиции согласовали пункт, что другие бывшие федеральные канцлеры, например, Ангела Меркель, также потенциально могут лишиться привилегий.
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.
В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.
В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".
С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.