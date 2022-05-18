Шредера лишат всех привилегий как экс-канцлера Германии из-за связей с РФ – СМИ

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год Фото: EPA

В частности, сотрудникам офиса Шредера, на содержание которого уходит около €400 тыс. в год, предложат завершить текущие обязанности и заняться "другими делами" вне офиса. Некоторые работники уже добровольно покинули свои должности в знак протеста против отношений политика с РФ.

Несмотря на ограничения, Шредеру разрешат оставить личную охрану и сохранить государственную пенсию.

Причиной такого решения является отказ экс-канцлера уйти с ряда руководящих должностей в российских компаниях, несмотря на войну в Украине.

Как отмечает издание, чтобы этот шаг не выглядел "актом политического произвола", партнеры по коалиции согласовали пункт, что другие бывшие федеральные канцлеры, например, Ангела Меркель, также потенциально могут лишиться привилегий.