"Украина истекает кровью". Мельник призвал правительство ФРГ позволить передать ВСУ бронетехнику Marder

"Почему вы отказываете украинской армии в этих бронетранспортерах Marder, доступных сразу от Rheinmetall, в то время как Украина на Донбассе на глазах истекает кровью? 109 дней истребительной войны России. Почему?" – написал Мельник.

Liebe Ampel-Regierung,

warum verweigern Sie der * Armee diese von Rheinmetall sofort lieferbaren Marder-Schützenpanzer, während die Ukraine im Donbas vor Ihren Augen ausblutet?

109 Tage Vernichtungskrieg Russlands. WARUM? @BILD https://t.co/Ofh2dvax7R pic.twitter.com/xK42uUlCNr — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 12, 2022

12 июня стало известно, что концерн Rheinmetall модернизировал часть бронемашин Marder и несколько из них уже может передать Украине. Однако когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.