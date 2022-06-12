"Украина истекает кровью". Мельник призвал правительство ФРГ позволить передать ВСУ бронетехнику Marder

"Почему вы отказываете украинской армии в этих бронетранспортерах Marder, доступных сразу от Rheinmetall, в то время как Украина на Донбассе на глазах истекает кровью? 109 дней истребительной войны России. Почему?" – написал Мельник.
Liebe Ampel-Regierung,— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 12, 2022
warum verweigern Sie der * Armee diese von Rheinmetall sofort lieferbaren Marder-Schützenpanzer, während die Ukraine im Donbas vor Ihren Augen ausblutet?
109 Tage Vernichtungskrieg Russlands. WARUM? @BILD https://t.co/Ofh2dvax7R pic.twitter.com/xK42uUlCNr
12 июня стало известно, что концерн Rheinmetall модернизировал часть бронемашин Marder и несколько из них уже может передать Украине. Однако когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и так далее
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.