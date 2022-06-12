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"Украина истекает кровью". Мельник призвал правительство ФРГ позволить передать ВСУ бронетехнику Marder

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Передачу техники должно одобрить правительство ФРГ
Передачу техники должно одобрить правительство ФРГ
Фото: ЕРА (архив)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник 12 июня в Twitter задал вопрос правительству ФРГ по поводу боевых машин пехоты Marder, которые немецкий концерн Rheinmetall уже готов передать Украине и ожидает решения правительства.

"Почему вы отказываете украинской армии в этих бронетранспортерах Marder, доступных сразу от Rheinmetall, в то время как Украина на Донбассе на глазах истекает кровью? 109 дней истребительной войны России. Почему?" – написал Мельник.

12 июня стало известно, что концерн Rheinmetall модернизировал часть бронемашин Marder и несколько из них уже может передать Украине. Однако когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и так далее 

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, правительство, ФРГ, вооружение, бронетранспортер, вторжение, бронетехника, ВСУ, Андрей Мельник, посол, кровь
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