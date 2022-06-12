Производитель БМП Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине

По его словам, сейчас идет ремонт 100 бронетранспортеров. Внимание было сосредоточено на безопасности бойцов, которые смогут положиться на БМП, особенно в критических ситуациях.

Несколько БМП готовы к использованию, их можно уже сейчас отправить Украине. Однако, по словам Паппергера, когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.

Издание опубликовало фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой бронемашины составляет от €850 тыс. до €1 млн в зависимости от оборудования.

Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и несколько танков Leopard 2.

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