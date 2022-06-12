Производитель БМП Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине

По его словам, сейчас идет ремонт 100 бронетранспортеров. Внимание было сосредоточено на безопасности бойцов, которые смогут положиться на БМП, особенно в критических ситуациях.
Несколько БМП готовы к использованию, их можно уже сейчас отправить Украине. Однако, по словам Паппергера, когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.
Издание опубликовало фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой бронемашины составляет от €850 тыс. до €1 млн в зависимости от оборудования.
Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и несколько танков Leopard 2.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.