ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Производитель БМП Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине

Немецкий производитель сейчас ремонтрует 100 бронетранспортеров
Немецкий производитель сейчас ремонтрует 100 бронетранспортеров
Фото: EPA

Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует свои боевые машины пехоты Marder, которые раньше были на вооружении Бундесвера, и уже готов передать первые БМП Украине. Об этом гендиректор предприятия Армин Паппергер рассказал в интервью изданию Bild.

По его словам, сейчас идет ремонт 100 бронетранспортеров. Внимание было сосредоточено на безопасности бойцов, которые смогут положиться на БМП, особенно в критических ситуациях.

Несколько БМП готовы к использованию, их можно уже сейчас отправить Украине. Однако, по словам Паппергера, когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.

Издание опубликовало фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой бронемашины составляет от €850 тыс. до €1 млн в зависимости от оборудования.

Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и несколько танков Leopard 2.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д. 

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, оружие, война, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, БМП
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (157792)
2
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (54715)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (31442)
4
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (29694)
5
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (21908)
6
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (20309)
7
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревича обвинили в причастности к "госперевороту в Беларуси" (18601)
8
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита шокировала сеть новой стрижкой (16321)
 
 
 
 