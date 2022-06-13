"Одни анонсы не помогут нам в войне". Мельник призвал Шольца обозначить сроки поставок оружия в Украину

Мельник надеется на прогресс в вопросах евроинтеграции Украины и поставок тяжелого оружия от Германии Фото: EPA

Накануне Bild сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует приехать в Киев в июне вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги. Эту информацию подтверждают источники Spiegel в немецком и украинском правительствах. По данным итальянской газеты La Stampa, визит назначен на 16 июня. Официальных подтверждений поездки пока нет.

"Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то выполнит обещания Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС", – сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, таком как гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

"Одни анонсы [поставок] не помогут нам в войне против захватчиков, особенно учитывая, что обещания были даны месяцы назад", – сказал Мельник и выразил надежду, что канцлер озвучит конкретные сроки доставки оружия в Украину.

Посол также надеется на прогресс в вопросе евроинтеграции Украины. По его словам, если Шольц вместе с лидерами Франции и Италии подаст сигнал, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, "это будет больше, чем просто сильный символ".