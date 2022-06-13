"Одни анонсы не помогут нам в войне". Мельник призвал Шольца обозначить сроки поставок оружия в Украину

Накануне Bild сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует приехать в Киев в июне вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги. Эту информацию подтверждают источники Spiegel в немецком и украинском правительствах. По данным итальянской газеты La Stampa, визит назначен на 16 июня. Официальных подтверждений поездки пока нет.
"Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то выполнит обещания Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС", – сказал посол.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, таком как гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.
"Одни анонсы [поставок] не помогут нам в войне против захватчиков, особенно учитывая, что обещания были даны месяцы назад", – сказал Мельник и выразил надежду, что канцлер озвучит конкретные сроки доставки оружия в Украину.
Посол также надеется на прогресс в вопросе евроинтеграции Украины. По его словам, если Шольц вместе с лидерами Франции и Италии подаст сигнал, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, "это будет больше, чем просто сильный символ".
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, радиоприемники, ручные гранаты и т. д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ канцлер Олаф Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.
По словам Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000, зенитные самоходные установки Gepard.
Кроме того, по данным СМИ, Германия не разрешила Испании передать Украине танки Leopard-2 немецкого производства и затянула реализацию схемы обмена, по которой Греция передаст Украине бронетранспортеры БМП-1, а взамен получит БМП Marder от ФРГ.