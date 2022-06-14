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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Мельник заявил, что украинские беженцы не хотят оставаться в Германии, в ФРГ не согласны

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Мельник заявил, что украинцы уезжают уже давно из ФРГ, и что "из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает"
Мельник заявил, что украинцы уезжают уже давно из ФРГ, и что "из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает"
Фото: ЕРА

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии Bild 13 июня заявил, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, уезжают из Германии, так как не чувствуют себя желанными гостями.

Он заявил, что украинцы уезжают уже давно из ФРГ, и что "из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает". Мельник высказал мнение, что Берлину стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь". 

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррман в комментарии Bild возразил Мельнику. По его мнению, "общее количество беженцев чувствует себя комфортно".

Чиновник также рассказал, что общался с украинскими беженцами, которые сейчас находятся в Баварии. Они "настроены позитивно и удивлены тем, как хорошо их принимают", заверил Геррман. Он отметил, что украинские беженцы отличаются от остальных тем, что "с самого начала хотят вернуться на родину". 

Контекст:

С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну до 9 июня покинули 7,4 млн человек. Впоследствии 2,4 млн ввернулись назад. В Германии зарегистрировались около 780 тыс. украинцев, из них более 565 тыс. участвуют в программах поддержки. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 11 мая, что большинство украинцев хочет вернуться домой. По данным Госпогранслужбы, через западную границу Украины уже месяц въезжает больше граждан, чем выезжает из страны.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, беженцы, ФРГ, Андрей Мельник, украинцы, перемещенные лица, Бавария, посол
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