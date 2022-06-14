Посол Мельник заявил, что украинские беженцы не хотят оставаться в Германии, в ФРГ не согласны

Мельник заявил, что украинцы уезжают уже давно из ФРГ, и что "из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает" Фото: ЕРА

Он заявил, что украинцы уезжают уже давно из ФРГ, и что "из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает". Мельник высказал мнение, что Берлину стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррман в комментарии Bild возразил Мельнику. По его мнению, "общее количество беженцев чувствует себя комфортно".

Чиновник также рассказал, что общался с украинскими беженцами, которые сейчас находятся в Баварии. Они "настроены позитивно и удивлены тем, как хорошо их принимают", заверил Геррман. Он отметил, что украинские беженцы отличаются от остальных тем, что "с самого начала хотят вернуться на родину".