Посол Мельник заявил, что украинские беженцы не хотят оставаться в Германии, в ФРГ не согласны

Он заявил, что украинцы уезжают уже давно из ФРГ, и что "из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает". Мельник высказал мнение, что Берлину стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррман в комментарии Bild возразил Мельнику. По его мнению, "общее количество беженцев чувствует себя комфортно".
Чиновник также рассказал, что общался с украинскими беженцами, которые сейчас находятся в Баварии. Они "настроены позитивно и удивлены тем, как хорошо их принимают", заверил Геррман. Он отметил, что украинские беженцы отличаются от остальных тем, что "с самого начала хотят вернуться на родину".
С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну до 9 июня покинули 7,4 млн человек. Впоследствии 2,4 млн ввернулись назад. В Германии зарегистрировались около 780 тыс. украинцев, из них более 565 тыс. участвуют в программах поддержки. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 11 мая, что большинство украинцев хочет вернуться домой. По данным Госпогранслужбы, через западную границу Украины уже месяц въезжает больше граждан, чем выезжает из страны.