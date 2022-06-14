В Украине создали мультфильм "Мой друг Рюкзачок" о том, как детям-беженцам бороться со страхом. Видео

Герой мультфильма – Рюкзачок помогает детям справиться со страхом и тоской по дому Скриншот: Filancy Marketing / YouTube

"Из-за войны в Украине многие семьи были вынуждены вывезти детей из страны. Информационный ролик расскажет детям о том, как преодолеть страх перед новым окружением; что делать, если скучаешь по дому; и как быстро адаптироваться к реалиям их новой жизни", – говорится в описании видео.

Автор анимации – Инна Большакова, детский психолог, автор учебников и учебных программ для детей и взрослых, методист Новопечерской школы, эксперт по образованию и воспитанию в общественной организации "Освіторія".

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Видео: Filancy Marketing / YouTube

Первый мультфильм серии был посвящен звуку сирены и поведению во время сигнала воздушной тревоги.

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