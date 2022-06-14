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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали мультфильм "Мой друг Рюкзачок" о том, как детям-беженцам бороться со страхом. Видео

 
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Герой мультфильма Рюкзачок помогает детям справиться со страхом и тоской по дому
Герой мультфильма – Рюкзачок помогает детям справиться со страхом и тоской по дому
Скриншот: Filancy Marketing / YouTube

IT-компания Filancy и образовательный проект "Освіторія" выпустили на YouTube второй мультфильм из информационной серии для детей, которым пришлось столкнуться с войной в Украине. Он называется "Мой друг Рюкзачок" и адресован детям, которых эвакуировали из дома.

"Из-за войны в Украине многие семьи были вынуждены вывезти детей из страны. Информационный ролик расскажет детям о том, как преодолеть страх перед новым окружением; что делать, если скучаешь по дому; и как быстро адаптироваться к реалиям их новой жизни", – говорится в описании видео.

Автор анимации – Инна Большакова, детский психолог, автор учебников и учебных программ для детей и взрослых, методист Новопечерской школы, эксперт по образованию и воспитанию в общественной организации "Освіторія".

ВИДЕО
Видео: Filancy Marketing / YouTube

Первый мультфильм серии был посвящен звуку сирены и поведению во время сигнала воздушной тревоги. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: беженцы, эвакуация, дети, война России против Украины, мультфильм, психолог
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