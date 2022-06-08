"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото

"Обычная радость – впервые за три месяца выйти на прогулку с детьми в центр Стамбула. Показать им город. Ощущения – будто из прошлой жизни", – написал артистка.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию о депортации своего народа "1944".

Джамала замужем за украинским бизнесменом Бекиром Сулеймановым, они зарегистрировали брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка в течение первых трех месяцев войны выступала в разных странах с концертами в поддержку Украины. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине.