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20 мая, 2022
 
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Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой

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Джамала передала деньги от продажи платья в поддержку украинцев
Джамала передала деньги от продажи платья в поддержку украинцев
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Созданное украинским дизайнером Юлией Магдич платье с вышивкой, в котором украинская певица Джамала выступила в Киеве на "Евровидении 2017", было продано на аукционе за 173 тыс. грн. Об этом сообщается на странице певицы в Instagram.

Деньги от продажи наряда артистка передала благотворительному фонду Yellow Blue, который помогает пострадавшим в войне украинцам.

"Верю, что скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших самых красивых вышиванках", – написала артистка.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. В настоящее время певица дает концерты в поддержку Украины в разных странах. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине.

Теги: Евровидение, вышиванка, Джамала, деньги, платье, мода и красота, продажа
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