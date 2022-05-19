Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой

Деньги от продажи наряда артистка передала благотворительному фонду Yellow Blue, который помогает пострадавшим в войне украинцам.

"Верю, что скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших самых красивых вышиванках", – написала артистка.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. В настоящее время певица дает концерты в поддержку Украины в разных странах. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине.