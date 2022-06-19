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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Лисичанска 19 июня эвакуировали 19 человек – Гайдай

Жителей Лисичанска убеждают эвакуироваться
Жителей Лисичанска убеждают эвакуироваться
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Из Лисичанска Луганской области 19 июня удалось эвакуировать 19 человек. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что полицейские и сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ежедневно обследуют бомбоубежища, предлагая людям эвакуироваться из города.

"Только есть с десяток желающих уехать – сразу в путь к безопасности. Сегодня 19 жителей Лисичанска уже выдохнули с облегчением и находятся в месте, где над головой не летают снаряды", – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей. Он неоднократно подчеркивал, что эвакуация из Северодонецка сейчас невозможна.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, эвакуация, Лисичанск, Сергей Гайдай, война России против Украины
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