Жители Северодонецка, которые укрываются на заводе "Азот", отказались от эвакуации – глава обладминистрации

"Люди, скрывающиеся в укрытиях завода "Азот", отказались от эвакуации. При общении с населением нацгвардейцы зафиксировали на видео отказ. Сравнение с "Азовсталью" [в Мариуполе Донецкой области] нецелесообразно, ситуации абсолютно разные", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что, хотя все мосты, которые ведут в Северодонецк через реку Северский Донец, уничтожены, "коммуникация с городом сохраняется – есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого".

"[Расположенный рядом с Северодонецком] Лисичанск – под полным контролем Украины. Город под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация происходит, гуманитарные грузы завозятся ежедневно. Орки умышленно лупят по местам, где могут прятаться люди", – объяснил Гайдай.

Он также отметил, что "россияне бросили все резервы" на северодонецкое и бахмутское направления.

"Пытаются установить полный контроль над областным центром и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. Успеха не имеют, массово гибнут", – рассказал Гайдай.

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17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей.