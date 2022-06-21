Парамедик Тайра о российском плене: Условия содержания напоминают концлагерь

Паевская: Обо мне заботятся лучшие врачи и скоро я вернусь в строй Фото: Юлия Паевская / Facebbok

Паевская сообщила о своем состоянии на новой странице (ранее она вела другой аккаунт, там с нет сообщений с марта). О том, что это страница именно Тайры, пишут УНИАН и "Укринформ".

"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи и скоро я вернусь в строй", – написала парамедик, подчеркнув, что она в безопасности.

Тайра назвала свое освобождение в результате обмена чудом и поблагодарила всех причастных.

"Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага – когда ты там, кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны, как рабы", – рассказала Паевская.

Оккупанты удерживают пленных в условиях, которые парамедик сравнила с концлагерем: им не оказывают медицинскую помощь, не передают передачи, пленные не имеют информации о родных.

"Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене (мобильная газовая камера на базе грузовика времен Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения", – продолжила она.

Паевская заявила о необходимости разработать алгоритм обмена пленными и систему контроля за условиями их содержания.