ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парамедик Тайра о российском плене: Условия содержания напоминают концлагерь

Паевская: Обо мне заботятся лучшие врачи и скоро я вернусь в строй
Паевская: Обо мне заботятся лучшие врачи и скоро я вернусь в строй
Фото: Юлия Паевская / Facebbok

Парамедик Юлия Паевская (Тайра) истощена после российского плена. Об этом она рассказала в Facebook.

Паевская сообщила о своем состоянии на новой странице (ранее она вела другой аккаунт, там с нет сообщений с марта). О том, что это страница именно Тайры, пишут УНИАН и "Укринформ"

"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи и скоро я вернусь в строй", – написала парамедик, подчеркнув, что она в безопасности.  

Тайра назвала свое освобождение в результате обмена чудом и поблагодарила всех причастных. 

"Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага – когда ты там, кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны, как рабы", – рассказала Паевская. 

Оккупанты удерживают пленных в условиях, которые парамедик сравнила с концлагерем: им не оказывают медицинскую помощь, не передают передачи, пленные не имеют информации о родных. 

"Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене (мобильная газовая камера на базе грузовика времен Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения", – продолжила она. 

Паевская заявила о необходимости разработать алгоритм обмена пленными и систему контроля за условиями их содержания. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112932581451399&id=100082039737367

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе. 

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, пленные, война России против Украины, обмен пленными, врачи, Юлия Паевская
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