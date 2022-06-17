"Тайра уже дома". Зеленский сообщил об освобождении из плена оккупантов украинского парамедика Юлии Паевской

Об этом 17 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня уже могу сообщить об этом: удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Принимала участие в Invictus Games – соревнованиях бывших и действующих военных-инвалидов, организованных британским принцем Гарри. Нательная камера была передана ей для съемок документального фильма об участниках этих соревнований для Netflix.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе.

17 марта тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международной общественности с призывом принять меры к освобождению Тайры, делая акцент на том, что условия плена угрожают здоровью и жизни волонтера с инвалидностью.

21 марта российский канал НТВ показал короткое интервью, где она призывала к созданию гуманитарного коридора в Мариуполе. Позже интервью в расширенном формате вышло в пропагандистском фильме "Женщина по прозвищу Зверь".