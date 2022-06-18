Освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео

Обращение Тайры 18 июня в Telegram опубликовал военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

"Я благодарю президента Украины Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет, – сказала Паевская. – И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится и все мы будем дома, как дома сейчас я".

Цаплиенко отметил, что источники, которые предоставили ему видео, пока не сообщают, где находится Тайра, однако "гарантируют, что она в безопасности, жива, здорова и, главное, свободна".

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