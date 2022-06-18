Освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео

Обращение Тайры 18 июня в Telegram опубликовал военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.
"Я благодарю президента Украины Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет, – сказала Паевская. – И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится и все мы будем дома, как дома сейчас я".
Цаплиенко отметил, что источники, которые предоставили ему видео, пока не сообщают, где находится Тайра, однако "гарантируют, что она в безопасности, жива, здорова и, главное, свободна".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.
Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе.
17 марта тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международной общественности с призывом принять меры для освобождения Тайры, делая акцент на том, что условия плена угрожают здоровью и жизни волонтера с инвалидностью.
21 марта российский канал НТВ показал короткое интервью, где она призывала к созданию гуманитарного коридора в Мариуполе. Позже интервью в расширенном формате вышло в пропагандистском фильме "Женщина по прозвищу Зверь".