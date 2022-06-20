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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российское издание назвало похитителей Тайры "оккупантами," а потом уволило виновных в "грубейшей описке"

РосСМИ неожиданно написали правду, признав, что "Тайру похитили оккупанты"
РосСМИ неожиданно написали правду, признав, что "Тайру похитили оккупанты"
Фото: Фото: Юлия Паевская

Пропагандистский российский сайт «Московский комсомолец», сообщив 17 июня в онлайн-трансляции об освобождении из российского плена парамедика Юлии Паевской (Тайры), указал, что ранее украинку "оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе". После резонанса в соцсетях сообщение исправили, а 19 июня редакция "МК" в Telegram принесла читателям "глубочайшие извинения".

В частности, на сообщение в онлайн-трансляции "МК" обратил внимание 17 июня в Twitter внимание блогер Рустем Адагамов.

Впоследствии новость о Тайре, где упоминались «оккупанты», была удалена с сайта издания, однако копия сообщения осталась доступна в веб-архиве. Издание сообщило, что в онлайн-трансляции новостей о спецоперации на Украине от 17 июня "была допущена грубейшая описка" и назвало Паевскую "ярой украинской националисткой.

"Редакция "МК" приносит читателям глубочайшие извинения. Виновные наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения", – сообщили в "Московском комсомольце".

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе.

17 марта тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международной общественности с призывом принять меры для освобождения Тайры, делая акцент на том, что условия плена угрожают здоровью и жизни волонтера с инвалидностью.

21 марта российский канал НТВ показал короткое интервью, где она призывала к созданию гуманитарного коридора в Мариуполе. Позже интервью в расширенном формате вышло в пропагандистском фильме "Женщина по прозвищу Зверь".

Теги: Россия, Украина, пропаганда, Мариуполь, российская пропаганда, курьез, война России против Украины, дезинформация, Юлия Паевская
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