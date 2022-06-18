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В школах Николаева запретили использование русского языка. Пропагандистка Симоньян предложила брать Николаев до 1 сентября

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В школах Николаева запретили использование русского языка в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины
В школах Николаева запретили использование русского языка в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины
Фото: Миколаївська міська рада / Facebook

Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение "о запрете использования русского языка" в школах с 1 сентября.

Соответствующий документ №367 опубликовали "НикВести".

Так, согласно тексту решения, "в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию Украины" в школах Николаева запрещается функционирование первых – четвертых классов с русским языком обучения.

Кроме того, запрещено изучение русского языка в качестве предмета, курса или факультатива для 1–11-х классов.

Указанные меры касаются всех коммунальных учреждений образования Николаева.

"С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды. Наконец-то! Спасибо всем коллегам", – прокомментировала решение в Facebook член исполкома Екатерина Стоколяс.

https://www.facebook.com/katerina.litvinenko/posts/5112328928886023

Из-за решения исполкома российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила оккупировать Николаев до начала учебного года.

"С 1 сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до 1 сентября", – написала ведущая российского пропагандистского ресурса RT в Telegram.

Симоньян ответил в Facebook секретарь оборонного комитета Рады, нардеп от "Голоса" Роман Костенко, с первых дней защищающий Николаев.

"Приди и возьми", – написал он, цитируя крылатую фразу спартанского царя Леонида I.

https://www.facebook.com/kostenko.roman83/posts/709682986987943

Контекст:

Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелямпереименовывать улицы, а также отказываться от преподавания русского языка.

Теги: Россия, Украина, образование, русский язык, Николаев, пропаганда, российская пропаганда, горсовет, запрет, Маргарита Симоньян, война России против Украины, Роман Костенко, нардеп, школа
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