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Геннадий Гудков: Путину, одержимому идеей мщения, никто не докладывал о реальной ситуации в Украине

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Гудков: Мне давно говорили: "Володе нельзя ничего докладывать такого, что может его злить и раздражать, это опасно"
Гудков: Мне давно говорили: "Володе нельзя ничего докладывать такого, что может его злить и раздражать, это опасно"
Фото: EPA

Накануне вторжения российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин был плохо проинформирован о ситуации в Украине. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Гудков подчеркнул: окружение просто боялось докладывать ему о реальной ситуации.

"Путину, одержимому идеей мщения Украине, никто не докладывал о реальной ситуации – о том, что его там не ждут, что его там не будут встречать с лепестками роз, что хлеб с солью никто из украинских девушек не будет подносить, что украинская армия готова сопротивляться... Не потому, что информации не было. Информации [было полно]. Достаточно Путину было позвонить вам или мне, и мы бы ему объяснили за 40 минут, почему война против Украины будет губительна, бессмысленна и приведет к поражению. Но ему невозможно было доложить. Мне давно это говорили: "Володе нельзя ничего докладывать такого, что может его злить и раздражать, это опасно". Мне говорили это некоторые царедворцы, которые ходили к нему с докладами", – рассказал Гудков.

На правду Путин, возможно, и не реагировал агрессивно, но докладчику в будущем могли грозить санкции, продолжил политик.

"Он, может быть, не вспыхивал, не бросал ни в кого ручки в своем кабинете, но это тихое недовольство было еще опасней. Потому что завтра ты мог лишиться поста и вообще всего или против тебя могли возбудить дело. Поэтому ему старались докладывать то, что попадало в его картину мира. А картина мира у Путина, с учетом его психозов, болячек и лечения, была абсолютно искаженной... Он находился в своей парадигме, в которую проникала только та информация, которая каким-то образом ей соответствовала. А все то, что не соответствовало, либо докладывалось крайне осторожно и мимоходом, второстепенными деталями, либо не докладывалось вовсе", – сказал Гудков.

По его мнению, войну против Украины Путин назвал "специальной операцией", поскольку был плохо информирован и искренне верил, что она будет быстрой и действительно будет похожей на операцию спецназа.

"Почему "спецоперация"? Это не оговорка. Это не пропагандистский прием. Путин считал, что это действительно будет достаточно быстрая военная операция типа спецоперации спецназа, при которой население радостно встречает батьку Бурнаша, как в известной нашей комедии ["Неуловимые мстители"], и он за 10 дней заканчивает войну", – считает Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 114-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть территории Украины на севере, юге и востоке. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке. Сейчас оккупанты удерживают часть Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. С 2014 года под российской оккупацией находится украинский полуостров Крым.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале войны бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба сообщил, что, по его данным, Путин находился в информационной изоляции и не в полной мере владел данными о войне в Украине. Об этом же заявил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. "Я уверен, что есть [информационный] пузырь, в котором его держат... Ну кто бы ему докладывал без страха, без боязни, что украинские крестьяне забирают танки – и вывозят их на своих тракторах?" – сказал в марте Грозев. Со временем, по его словам, ситуация несколько изменилась. В июне в интервью YouTube-проекту "Продолжение следует" журналист высказал мнение, что сейчас Путин "намного лучше" информирован, чем в первые месяцы войны. "Цели ставятся менее амбициозные, чем в самом начале", – сказал он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, российская пропаганда, Геннадий Гудков, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация
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