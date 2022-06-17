Геннадий Гудков: Путину, одержимому идеей мщения, никто не докладывал о реальной ситуации в Украине

Гудков: Мне давно говорили: "Володе нельзя ничего докладывать такого, что может его злить и раздражать, это опасно" Фото: EPA

Гудков подчеркнул: окружение просто боялось докладывать ему о реальной ситуации.

"Путину, одержимому идеей мщения Украине, никто не докладывал о реальной ситуации – о том, что его там не ждут, что его там не будут встречать с лепестками роз, что хлеб с солью никто из украинских девушек не будет подносить, что украинская армия готова сопротивляться... Не потому, что информации не было. Информации [было полно]. Достаточно Путину было позвонить вам или мне, и мы бы ему объяснили за 40 минут, почему война против Украины будет губительна, бессмысленна и приведет к поражению. Но ему невозможно было доложить. Мне давно это говорили: "Володе нельзя ничего докладывать такого, что может его злить и раздражать, это опасно". Мне говорили это некоторые царедворцы, которые ходили к нему с докладами", – рассказал Гудков.

На правду Путин, возможно, и не реагировал агрессивно, но докладчику в будущем могли грозить санкции, продолжил политик.

"Он, может быть, не вспыхивал, не бросал ни в кого ручки в своем кабинете, но это тихое недовольство было еще опасней. Потому что завтра ты мог лишиться поста и вообще всего или против тебя могли возбудить дело. Поэтому ему старались докладывать то, что попадало в его картину мира. А картина мира у Путина, с учетом его психозов, болячек и лечения, была абсолютно искаженной... Он находился в своей парадигме, в которую проникала только та информация, которая каким-то образом ей соответствовала. А все то, что не соответствовало, либо докладывалось крайне осторожно и мимоходом, второстепенными деталями, либо не докладывалось вовсе", – сказал Гудков.

По его мнению, войну против Украины Путин назвал "специальной операцией", поскольку был плохо информирован и искренне верил, что она будет быстрой и действительно будет похожей на операцию спецназа.

"Почему "спецоперация"? Это не оговорка. Это не пропагандистский прием. Путин считал, что это действительно будет достаточно быстрая военная операция типа спецоперации спецназа, при которой население радостно встречает батьку Бурнаша, как в известной нашей комедии ["Неуловимые мстители"], и он за 10 дней заканчивает войну", – считает Гудков.

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