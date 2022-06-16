Российскому пропагандисту, который грозился сжечь Конституцию Украины, сообщили о подозрении

В Офисе генпрокурора не называют имя подозреваемого, однако известно, что эту должность в RT сейчас занимает Антон Красовский.
"Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Telegram-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа. [...] Также он призвал к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации ее государственности", – сказано в сообщении ОГПУ.
Указано, что, по данным следствия, ряд таких заявлений, включающих и призывы к геноциду украинцев, директор телеканала RТ сделал на протяжении января – апреля 2022 года. Красовский настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в "целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия", добавили в Офисе генпрокурора.
Красовский в эфире RT и в других росСМИ на протяжении многих лет неоднократно оскорблял Украину и украинцев. В частности, 13 января в программе "Антонимы" на RT пропагандист пообещал, что россияне отнимут у украинцев Конституцию и сожгут ее на Крещатике на автомобильных шинах.
Антон Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде пропагандистского телеканала RT, он руководит производством новых YouTube-шоу на русском языке и является их генеральным продюсером, сообщается на сайте канала.
Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил 14 июня в Facebook, что активное участие российских пропагандистов в государственной пропаганде и разжигании вражды сделало возможным российское вторжение в Украину. Без их участия оно было бы невозможным, поэтому пропагандисты тоже должны нести ответственность, считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращал внимание мировых лидеров на роль пропагандистов РФ. В частности, 14 июня в обращении к участникам конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он заявил, что российская пропаганда очень старается распространить дезинформацию о войне РФ против Украины.