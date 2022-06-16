Российскому пропагандисту, который грозился сжечь Конституцию Украины, сообщили о подозрении

В Офисе генпрокурора не называют имя подозреваемого, однако известно, что эту должность в RT сейчас занимает Антон Красовский.

"Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Telegram-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа. [...] Также он призвал к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации ее государственности", – сказано в сообщении ОГПУ.

Указано, что, по данным следствия, ряд таких заявлений, включающих и призывы к геноциду украинцев, директор телеканала RТ сделал на протяжении января – апреля 2022 года. Красовский настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в "целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия", добавили в Офисе генпрокурора.

Красовский в эфире RT и в других росСМИ на протяжении многих лет неоднократно оскорблял Украину и украинцев. В частности, 13 января в программе "Антонимы" на RT пропагандист пообещал, что россияне отнимут у украинцев Конституцию и сожгут ее на Крещатике на автомобильных шинах.