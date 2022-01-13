Российский журналист – украинцам: Мы отнимем у вас Конституцию и сожжем ее на Крещатике вместе с вами. Видео

"Украина вписывает в Конституцию "мы стремимся в НАТО". Мы отнимем у вас вашу Конституцию", – сказал Красовский и показал в камеру фигу.
Он добавил, что россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.
"И сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках", – сказал Красовский.
Российский журналист, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов, который был гостем программы, возразил Красовскому.
"Тогда они побегут от тебя в НАТО", – сказал Баунов.
"Нет, они все побегут к нам, поверьте. Украинцы, welcome home!" – заявил Красовский.
Красовский – российский общественный деятель, журналист, публицист и политтехнолог. Работал в издательском доме "Коммерсантъ", интернет-портале "Яндекс", издательском доме Independent Media, в журналах Vogue, Harper's Bazaar, Wallpaper, на НТВ. Стал финалистом российской премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа". В декабре 2017-го сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным (он открытый гомосексуал). Считает полуостров Крым территорией России.