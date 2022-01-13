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Российский журналист – украинцам: Мы отнимем у вас Конституцию и сожжем ее на Крещатике вместе с вами. Видео

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Красовский предложил украинцам возвращаться домой в Россию
Красовский предложил украинцам возвращаться домой – в Россию
Фото: Anton Krasovsky / Facebook

Россияне не позволят Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике. Об этом 13 января в программе "Антонимы" на российском пропагандистском канале RT сказал ведущий Антон Красовский. Отрывок видео опубликовал в Facebook народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Украина вписывает в Конституцию "мы стремимся в НАТО". Мы отнимем у вас вашу Конституцию", – сказал Красовский и показал в камеру фигу.

Он добавил, что россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

"И сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках", – сказал Красовский.

Российский журналист, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов, который был гостем программы, возразил Красовскому.

"Тогда они побегут от тебя в НАТО", – сказал Баунов. 

"Нет, они все побегут к нам, поверьте. Украинцы, welcome home!" – заявил Красовский.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/1100351107389256/

Контекст:

Красовский – российский общественный деятель, журналист, публицист и политтехнолог. Работал в издательском доме "Коммерсантъ", интернет-портале "Яндекс", издательском доме Independent Media, в журналах Vogue, Harper's Bazaar, Wallpaper, на НТВ. Стал финалистом российской премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа". В декабре 2017-го сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным (он открытый гомосексуал). Считает полуостров Крым территорией России.

Теги: Россия, Крым, Украина, конституция, НАТО, Russia Today, украинцы, украинец, Антон Красовский, вступ
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