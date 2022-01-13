Российский журналист – украинцам: Мы отнимем у вас Конституцию и сожжем ее на Крещатике вместе с вами. Видео

"Украина вписывает в Конституцию "мы стремимся в НАТО". Мы отнимем у вас вашу Конституцию", – сказал Красовский и показал в камеру фигу.

Он добавил, что россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

"И сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках", – сказал Красовский.

Российский журналист, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов, который был гостем программы, возразил Красовскому.

"Тогда они побегут от тебя в НАТО", – сказал Баунов.

"Нет, они все побегут к нам, поверьте. Украинцы, welcome home!" – заявил Красовский.