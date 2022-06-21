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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук призвала жителей Херсонской области выезжать даже через оккупированный Крым

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Верещук отметила, что для выезда можно использовать даже "фейковые" документы, выданные оккупантами
Верещук отметила, что для выезда можно использовать даже "фейковые" документы, выданные оккупантами
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированной Херсонской области выезжать из региона любыми доступными путями, даже через оккупированный Крым. Об этом она сказала 20 июня на брифинге, опубликованном в YouTube министерства.

"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети… Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет", – обратилась она к жителям области.

При этом Верещук призвала использовать любые возможности для выезда: ехать через Крым или даже воспользоваться выданными для этого оккупантами "фейковыми" документами.

"Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, по которому можно уехать. Поэтому если есть возможность, уезжайте, особенно с детьми. Как только вы попадете на территорию третьих стран – Европейского союза или еще кого-то – обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам. Даже без документов вас впустят все страны. Если потребуется, мы изготовим документы, передадим в консульство, где вы будете находиться", – отметила министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. 

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Украина, война, Херсонская область, Ирина Верещук, война России против Украины
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