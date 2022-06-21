Верещук призвала жителей Херсонской области выезжать даже через оккупированный Крым

"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети… Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет", – обратилась она к жителям области.

При этом Верещук призвала использовать любые возможности для выезда: ехать через Крым или даже воспользоваться выданными для этого оккупантами "фейковыми" документами.

"Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, по которому можно уехать. Поэтому если есть возможность, уезжайте, особенно с детьми. Как только вы попадете на территорию третьих стран – Европейского союза или еще кого-то – обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам. Даже без документов вас впустят все страны. Если потребуется, мы изготовим документы, передадим в консульство, где вы будете находиться", – отметила министр.

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