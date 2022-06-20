В Херсоне оккупанты ограбили архив, забрали списки избирателей – полиция

Сотрудник архива рассказал полиции, что пришли трое мужчин с удостоверениями так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области" и, угрожая применением автоматического оружия, забрали из архива 15 коробок с избирательной документацией.
"Там были и списки избирателей с очередных выборов президента Украины в 2019 году. Пренебрегая всеми нормами и законами, представители оккупационных властей таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконивание своей власти", – отметили правоохранители.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, прогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.
В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.