В Херсоне оккупанты ограбили архив, забрали списки избирателей – полиция

По данным полиции, из архива оккупанты вынесли 15 коробок с документами Фото: Державний архів Херсонської області / Facebook

Сотрудник архива рассказал полиции, что пришли трое мужчин с удостоверениями так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области" и, угрожая применением автоматического оружия, забрали из архива 15 коробок с избирательной документацией.

"Там были и списки избирателей с очередных выборов президента Украины в 2019 году. Пренебрегая всеми нормами и законами, представители оккупационных властей таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконивание своей власти", – отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, прогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.

В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.