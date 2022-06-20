ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсоне оккупанты ограбили архив, забрали списки избирателей – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным полиции, из архива оккупанты вынесли 15 коробок с документами
По данным полиции, из архива оккупанты вынесли 15 коробок с документами
Фото: Державний архів Херсонської області / Facebook

Из Государственного архива Херсонской области оккупанты незаконно забрали документы, которые касаются выборов. Об этом проинформировала 20 июня в Fаcebook полиция региона.

Сотрудник архива рассказал полиции, что пришли трое мужчин с удостоверениями так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области" и, угрожая применением автоматического оружия, забрали из архива 15 коробок с избирательной документацией.

"Там были и списки избирателей с очередных выборов президента Украины в 2019 году. Пренебрегая всеми нормами и законами, представители оккупационных властей таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконивание своей власти", – отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/395051932657160

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, прогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.

В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. 

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Херсон, выборы, референдум, война, полиция, оккупация, Херсонская область, архив, война России против Украины, документы, уголовное производство, население, выборы президента Украины 2019, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (151230)
2
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (130842)
3
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (67753)
4
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (51333)
5
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (42802)
6
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (31709)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (31695)
8
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии (22192)
 
 
 
 