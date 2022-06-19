В Херсоне из 60 директоров школ только двое согласились сотрудничать с оккупантами – Шкарлет

"Насколько я знаю, у нас информации ни об одной школе, которая формирует образовательный процесс по стандартам страны агрессора, нет. Конечно, уже приходят не единичные сигналы с временно оккупированных территорий, что агрессор пытается ввести с 1 сентября образовательные стандарты по своим канонам, нарративам. Но я знаю только единичные случаи. Если взять, например, Херсон, то из 60 директоров школ только двое согласились работать с захватчиками. Большинство школ все равно будут продолжать образовательный процесс по украинским стандартам", – сказал он.
По словам Шкарлета, министерство поддерживает связь с педагогами, директорами областных департаментов образования.
"Стараемся наработать такой механизм, который сделал бы образовательный процесс безопасным", – сказал он.
Шкарлет отметил, что альтернативой для украинских детей на временно оккупированных территориях может быть онлайн-образование.
"У нас для этого есть и контент и платформы. Это 14 наших партнеров – частных онлайн-школ. Они лицензированы и могут выдавать документы по образованию. Именно благодаря этому мы можем на оккупированных территориях внедрять образовательный процесс по украинским стандартам. Это может быть и онлайн-школа, и дистанционное обучение на платформе "Всеукраинская школа онлайн". Это может быть и закрепление в одной из школ на подконтрольной территории, которая будет преподавать онлайн", – сказал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
16 марта оккупанты заявили о создании во временно оккупированном Херсоне "комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. В их числе был бывший мэр Херсона, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Сальдо.
26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец. По информации Bihus.info, он в советское время работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х, – в СБУ.
"Главой области" стал Сальдо. 29 апреля прокуроры заочно сообщили Сальдо о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.