В Херсоне из 60 директоров школ только двое согласились сотрудничать с оккупантами – Шкарлет

"Насколько я знаю, у нас информации ни об одной школе, которая формирует образовательный процесс по стандартам страны агрессора, нет. Конечно, уже приходят не единичные сигналы с временно оккупированных территорий, что агрессор пытается ввести с 1 сентября образовательные стандарты по своим канонам, нарративам. Но я знаю только единичные случаи. Если взять, например, Херсон, то из 60 директоров школ только двое согласились работать с захватчиками. Большинство школ все равно будут продолжать образовательный процесс по украинским стандартам", – сказал он.

По словам Шкарлета, министерство поддерживает связь с педагогами, директорами областных департаментов образования.

"Стараемся наработать такой механизм, который сделал бы образовательный процесс безопасным", – сказал он.

Шкарлет отметил, что альтернативой для украинских детей на временно оккупированных территориях может быть онлайн-образование.

"У нас для этого есть и контент и платформы. Это 14 наших партнеров – частных онлайн-школ. Они лицензированы и могут выдавать документы по образованию. Именно благодаря этому мы можем на оккупированных территориях внедрять образовательный процесс по украинским стандартам. Это может быть и онлайн-школа, и дистанционное обучение на платформе "Всеукраинская школа онлайн". Это может быть и закрепление в одной из школ на подконтрольной территории, которая будет преподавать онлайн", – сказал министр.

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