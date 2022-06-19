Из оккупированной части Херсонской области сейчас можно выехать только через Крым, при этом оккупанты проводят фильтрацию – глава облсовета

Оккупанты не пропускают гуманитарную помощь в захваченные населенные пункты и не выпускают людей Фото: EPA

Он подчеркнул, что оккупанты не согласовали ни одного коридора для доставки гуманитарной помощи в Херсонскую область, несмотря на содействие международных организаций. Россияне отказались пропускать даже гуманитарный конвой под эгидой ООН.

"Более того, сейчас вообще нет возможности уехать из Херсонской области – только через оккупированный Крым. Однако там нужно проходить через фильтрацию: россияне раздевают мужчин, ища татуировки с украинской или военной символикой, но даже и женщин иногда не гнушаются осматривать. Также смотрят телефоны, нет ли никакой украинской символики или патриотических призывов", – сказал Самойленко.

По его информации, российским военным разрешено применять оружие на поражение "в случае любого сопротивления".

В то же время Самойленко призвал жителей Херсонской области по возможности выехать из оккупированных районов, пусть через Крым, чтобы ВСУ было легче освободить регион.

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