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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из оккупированной части Херсонской области сейчас можно выехать только через Крым, при этом оккупанты проводят фильтрацию – глава облсовета

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Оккупанты не пропускают гуманитарную помощь в захваченные населенные пункты и не выпускают людей
Оккупанты не пропускают гуманитарную помощь в захваченные населенные пункты и не выпускают людей
Фото: EPA

Российские захватчики не выпускают людей из оккупированных районов Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, сложно выехать даже в аннексированный Крым. Об этом рассказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в интервью "Укринформу", опубликованном 17 июня.

Он подчеркнул, что оккупанты не согласовали ни одного коридора для доставки гуманитарной помощи в Херсонскую область, несмотря на содействие международных организаций. Россияне отказались пропускать даже гуманитарный конвой под эгидой ООН. 

"Более того, сейчас вообще нет возможности уехать из Херсонской области – только через оккупированный Крым. Однако там нужно проходить через фильтрацию: россияне раздевают мужчин, ища татуировки с украинской или военной символикой, но даже и женщин иногда не гнушаются осматривать. Также смотрят телефоны, нет ли никакой украинской символики или патриотических призывов", – сказал Самойленко.

По его информации, российским военным разрешено применять оружие на поражение "в случае любого сопротивления".

В то же время Самойленко призвал жителей Херсонской области по возможности выехать из оккупированных районов, пусть через Крым, чтобы ВСУ было легче освободить регион

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Украинские чиновники неоднократно отмечали, что российские оккупанты блокируют выезд с оккупированных территорий Херсонской области и выехать оттуда на подконтрольную Украине территорию очень сложно или невозможно.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Теги: Крым, Херсон, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты
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