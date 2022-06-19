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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сотрудник СБУ выдал россиянам информацию о минных полях под Херсоном – глава Херсонского облсовета

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Оккупанты захватили часть Херсонской области в первые же дни вторжения
Оккупанты захватили часть Херсонской области в первые же дни вторжения
Фото: EPA

Во время наступления на Херсон в первые дни полномасштабного вторжения оккупантам не помешали минные поля не потому, что их якобы разминировали, а потому, что россияне знали, где расположены мины. Об этом сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 17 июня, председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Самойленко отметил, что сам он не военный и не представитель спецслужб, поэтому не может дать полную оценку. Но по его информации, враг четко знал, где находятся все минные поля, и двигался только по дорогам, а также бил по пропускным пунктам на админгранице с оккупированным Крымом и местам дислокации пограничных войск.

"Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или разминированы, не соответствуют действительности. Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают", – сказал глава Херсонского облсовета.

Он отметил, что в марте был задержан помощник начальника Херсонского УСБУ – начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая колонну херсонского управления СБУ в эвакуацию", – сказал Самойленко.

Он отметил, что президент Украины также уволил руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. С ним сейчас, по информации главы облсовета, работают правоохранители.

"Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. При этом этот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то они взрывались", – добавил Самойленко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, заявлял в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, с которыми будет разбираться следствие. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил советник главы ОПУ.

Теги: СБУ, Херсонская область, мост, война России против Украины, мины, российские оккупанты, коллаборационизм
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