Сотрудник СБУ выдал россиянам информацию о минных полях под Херсоном – глава Херсонского облсовета

Самойленко отметил, что сам он не военный и не представитель спецслужб, поэтому не может дать полную оценку. Но по его информации, враг четко знал, где находятся все минные поля, и двигался только по дорогам, а также бил по пропускным пунктам на админгранице с оккупированным Крымом и местам дислокации пограничных войск.

"Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или разминированы, не соответствуют действительности. Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают", – сказал глава Херсонского облсовета.

Он отметил, что в марте был задержан помощник начальника Херсонского УСБУ – начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая колонну херсонского управления СБУ в эвакуацию", – сказал Самойленко.

Он отметил, что президент Украины также уволил руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. С ним сейчас, по информации главы облсовета, работают правоохранители.

"Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. При этом этот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то они взрывались", – добавил Самойленко.

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