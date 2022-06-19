Сотрудник СБУ выдал россиянам информацию о минных полях под Херсоном – глава Херсонского облсовета

Самойленко отметил, что сам он не военный и не представитель спецслужб, поэтому не может дать полную оценку. Но по его информации, враг четко знал, где находятся все минные поля, и двигался только по дорогам, а также бил по пропускным пунктам на админгранице с оккупированным Крымом и местам дислокации пограничных войск.
"Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или разминированы, не соответствуют действительности. Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают", – сказал глава Херсонского облсовета.
Он отметил, что в марте был задержан помощник начальника Херсонского УСБУ – начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами.
"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая колонну херсонского управления СБУ в эвакуацию", – сказал Самойленко.
Он отметил, что президент Украины также уволил руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. С ним сейчас, по информации главы облсовета, работают правоохранители.
"Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. При этом этот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то они взрывались", – добавил Самойленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, заявлял в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".
8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, с которыми будет разбираться следствие. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил советник главы ОПУ.