"Антигерои". Зеленский лишил званий двух экс-чиновников СБУ

"Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они будут наказаны. Поэтому уже не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – сказал он.

По словам Зеленского, военнослужащие высшего офицерского состава, "которым что-то помешало определиться, где их Родина", которые нарушают военную присягу на верность украинскому народу, будут лишены, согласно статье 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, военных званий.

"Случайным генералам с нами не по пути!" – добавил президент.

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