"Антигерои". Зеленский лишил званий двух экс-чиновников СБУ

"Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они будут наказаны. Поэтому уже не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – сказал он.
По словам Зеленского, военнослужащие высшего офицерского состава, "которым что-то помешало определиться, где их Родина", которые нарушают военную присягу на верность украинскому народу, будут лишены, согласно статье 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, военных званий.
"Случайным генералам с нами не по пути!" – добавил президент.
Война России против Украины. Главное
Наумов фигурировал в скандале с покушением.
26 июля 2021 года Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что Наумов уволен с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.
"Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") сообщали, что во второй половине марта по ряду адресов Наумова прошли обыски. По данным журналистов, обыски связаны с расследованием по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), которое ведет Госбюро расследований. Сам Наумов покинул Украину.
Криворучко был назначен главой УСБУ в Херсонской области в ноябре 2019 года.