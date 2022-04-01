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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Антигерои". Зеленский лишил званий двух экс-чиновников СБУ

Зеленский: Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев.
Зеленский: Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев.
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова и экс-начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Об этом он сообщил во время видеообращения, текстовая версия которого в ночь на 1 апреля была опубликована на его сайте.

"Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они будут наказаны. Поэтому уже не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – сказал он.

По словам Зеленского, военнослужащие высшего офицерского состава, "которым что-то помешало определиться, где их Родина", которые нарушают военную присягу на верность украинскому народу, будут лишены, согласно статье 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, военных званий.

"Случайным генералам с нами не по пути!" – добавил президент.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Наумов фигурировал в скандале с покушением

26 июля 2021 года Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что Наумов уволен с должности  начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

"Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") сообщали, что во второй половине марта по ряду адресов Наумова прошли обыскиПо данным журналистов, обыски связаны с расследованием по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), которое ведет Госбюро расследований. Сам Наумов покинул Украину.

Криворучко был назначен главой УСБУ в Херсонской области в ноябре 2019 года.

Теги: СБУ, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Наумов
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