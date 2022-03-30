У экс-чиновника СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски – "Схемы"

По данным журналистов, обыски связаны с расследованием по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), которое ведет Госбюро расследований.
"В ходе обысков выяснилось, что недвижимость Наумова охраняют сотрудники СБУ. Вероятно, эта охрана предоставлена в рамках уголовного производства от 2021 года о возможной подготовке покушения на убийство Наумова. Это дело эксперты называли борьбой внутри службы", – отметили в публикации.
"Схемы" сообщили, что Наумов выехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в сопровождении нескольких человек. Его семья уехала раньше.
Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.
Наумов фигурировал в скандале с покушением. План убийства Наумова возник у бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного примерно в мае 2020 года, сказано в судебных материалах дела. Он, действуя из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей, "разработал детальный план" преступления и назначил себя его организатором, сказано в решении суда. Нескоромный планировал выплатить исполнителям $50 тыс.
26 июля 2021 года Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что Наумов уволен с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.