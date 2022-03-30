У экс-чиновника СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски – "Схемы"

По данным журналистов, обыски связаны с расследованием по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), которое ведет Госбюро расследований.

"В ходе обысков выяснилось, что недвижимость Наумова охраняют сотрудники СБУ. Вероятно, эта охрана предоставлена в рамках уголовного производства от 2021 года о возможной подготовке покушения на убийство Наумова. Это дело эксперты называли борьбой внутри службы", – отметили в публикации.

"Схемы" сообщили, что Наумов выехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в сопровождении нескольких человек. Его семья уехала раньше.

Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.