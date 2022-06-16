"Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником". Оккупанты под Херсоном сходят с ума от страха - перехват СБУ

По словам одного из собеседников, побывавшего на передовых позициях ВС РФ на Херсонщине, "пацаны там сходят с ума".
"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, е...ать постарели... Сидят как зайцы по норам. У них кукушка едет", – рассказывает он о страхе, который испытывают россияне и объясняет, что оккупантов в том районе бомбят в режиме 24\7.
Паранойю российских военных подпитывает и недоверие к местным жителям.
"За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е...ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она – полковник, корректировщик артиллерии", – говорит оккупант.
О наступательных действиях захватчиков речь не идет.
"А смысл? Ты приедешь – тебя разъ...бут", – объясняет участник разговора. Он замечает, что "украинцы восемь лет готовились к войне" и их позиции серьезно укреплены – "Гитлер бы позавидовал".
На предложение коллеги о том, как нужно бить украинцев, собеседник советует тому "набрать Володьку" Путина и рассказать об этом ему. В конце разговора выясняется, что действия российских военных на воздухе и на земле не согласованы.
"Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать. Сбивают, бл...ть, то свои, то чужие", - резюмирует он.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны. Самые упорные бои идут в районе Северодонецка, ВС РФ добились в последние дни отдельных успехов на харьковском направлении, ВСУ - на херсонском, где, по данным Херсонской ОВА, приблизились к областному центру на расстояние чуть более 20 км по состоянию на 14 июня.
Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов - проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один украинской разведки.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня в Facebook опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину к 16 июня достигли 32,95 тыс. военных.