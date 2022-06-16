"Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником". Оккупанты под Херсоном сходят с ума от страха - перехват СБУ

По словам одного из собеседников, побывавшего на передовых позициях ВС РФ на Херсонщине, "пацаны там сходят с ума".

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, е...ать постарели... Сидят как зайцы по норам. У них кукушка едет", – рассказывает он о страхе, который испытывают россияне и объясняет, что оккупантов в том районе бомбят в режиме 24\7.

Паранойю российских военных подпитывает и недоверие к местным жителям.

"За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е...ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она – полковник, корректировщик артиллерии", – говорит оккупант.

О наступательных действиях захватчиков речь не идет.

"А смысл? Ты приедешь – тебя разъ...бут", – объясняет участник разговора. Он замечает, что "украинцы восемь лет готовились к войне" и их позиции серьезно укреплены – "Гитлер бы позавидовал".

На предложение коллеги о том, как нужно бить украинцев, собеседник советует тому "набрать Володьку" Путина и рассказать об этом ему. В конце разговора выясняется, что действия российских военных на воздухе и на земле не согласованы.

"Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать. Сбивают, бл...ть, то свои, то чужие", - резюмирует он.

ВИДЕО