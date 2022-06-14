"Одного пристрелить, другие позатыкаются". Жена оккупанта придумала, как поднять боевой дух солдат РФ – перехват ГУР

В перехваченном украинской разведкой разговоре жена российского захватчика рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".
Офицер-оккупант отвечает, что его уже не интересуют новости с других фронтов, и жалуется на проблемы с дисциплиной в своем подразделении, которые волнуют его гораздо сильнее.
"Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали... Жалел... Теперь буду просто сажать. Просто доложу обстановку хотя бы. Хоть кто-то будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает", – рассказывает он о ситуации.
На это жена советует ему не быть козлом отпущения и не жалеть подчиненных.
"Одного пристрелить показательно, другие, может, позатыкаются. "Добрая у тебя жена. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", – предлагает она.
Внимание! На видео нецензурная лексика
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны. Самые упорные бои идут в районе Северодонецка, ВС РФ добились в последние дни отдельных успехов на харьковском направлении, ВСУ - на херсонском.
Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, в подтверждение этого украинские спецслужбы и разведка публикуют перехваты разговоров и переписку оккупантов. Так, 28 апреля СБУ опубликовала переписку командира полка захватчиков, который воюет под Изюмом на Харьковщине. Он признался, что расстреливает своих солдат, отчаявшись поднять их в наступление, но и это "без толку".
27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня в Facebook опубликовала СБУ, свидетельствует, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину к 14 июня достигли около 32,5 тыс. военных.