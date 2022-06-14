"Одного пристрелить, другие позатыкаются". Жена оккупанта придумала, как поднять боевой дух солдат РФ – перехват ГУР

В перехваченном украинской разведкой разговоре жена российского захватчика рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".

Офицер-оккупант отвечает, что его уже не интересуют новости с других фронтов, и жалуется на проблемы с дисциплиной в своем подразделении, которые волнуют его гораздо сильнее.

"Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали... Жалел... Теперь буду просто сажать. Просто доложу обстановку хотя бы. Хоть кто-то будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает", – рассказывает он о ситуации.

На это жена советует ему не быть козлом отпущения и не жалеть подчиненных.

"Одного пристрелить показательно, другие, может, позатыкаются. "Добрая у тебя жена. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", – предлагает она.



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Жена оккупанта советует воюющему в Украине мужу показательно расстрелять одного из подчиненных