Панин: Российский народ как был с плавленым сырком вместо мозга, так и остался

Панин: Кажется, что эта российская тупость никогда не закончится Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Людям в России в широкой массе не стыдно [за развязанную войну в Украине], потому что они верят в то, что [военные армии РФ] борются с фашистами. Они верят в это искренне. Все эти удмурты, буряты. Я не знаю уже, жалеть их или нет. Кажется, что эта российская тупость никогда не закончится", – сказал Панин.

Он подчеркнул, что основные принципы взаимоотношения государства и общества в России не меняются.

"Если отмотать пленку назад, ничего не меняется: страна рабов, страна господ, царей, бояр. Народ как был с плавленым сырком вместо мозга, так и остался. С одной стороны, жалко этот народ, а с другой – нет", – отметил актер.

Он рассказал, что россияне хоть и страдают, но не сопротивляются режиму, а идут у него на поводу, даже когда погибают их близкие.

"Вот стоит эта мама, какой-то военный вручает ей орден за убитого сына. Она стоит, плачет, на ней лица нет. Жалко же ее. Но с другой стороны, моя мама на рельсы бы бросилась, если бы меня увозили на какую-то войну. Никуда бы меня не отпустила. А этим все равно", – заявил Панин.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouYube

Война России против Украины. Главное (обновляется)