Панин: Российский народ как был с плавленым сырком вместо мозга, так и остался

"Людям в России в широкой массе не стыдно [за развязанную войну в Украине], потому что они верят в то, что [военные армии РФ] борются с фашистами. Они верят в это искренне. Все эти удмурты, буряты. Я не знаю уже, жалеть их или нет. Кажется, что эта российская тупость никогда не закончится", – сказал Панин.
Он подчеркнул, что основные принципы взаимоотношения государства и общества в России не меняются.
"Если отмотать пленку назад, ничего не меняется: страна рабов, страна господ, царей, бояр. Народ как был с плавленым сырком вместо мозга, так и остался. С одной стороны, жалко этот народ, а с другой – нет", – отметил актер.
Он рассказал, что россияне хоть и страдают, но не сопротивляются режиму, а идут у него на поводу, даже когда погибают их близкие.
"Вот стоит эта мама, какой-то военный вручает ей орден за убитого сына. Она стоит, плачет, на ней лица нет. Жалко же ее. Но с другой стороны, моя мама на рельсы бы бросилась, если бы меня увозили на какую-то войну. Никуда бы меня не отпустила. А этим все равно", – заявил Панин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
В июне активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины 14 июня достигли около 32,5 тыс. военных.