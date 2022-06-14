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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: Российский народ как был с плавленым сырком вместо мозга, так и остался

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Панин: Кажется, что эта российская тупость никогда не закончится
Панин: Кажется, что эта российская тупость никогда не закончится
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Большинство россиян искренне верят, что их армия в Украине борется с фашизмом, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Алексей Панин.

"Людям в России в широкой массе не стыдно [за развязанную войну в Украине], потому что они верят в то, что [военные армии РФборются с фашистами. Они верят в это искренне. Все эти удмурты, буряты. Я не знаю уже, жалеть их или нет. Кажется, что эта российская тупость никогда не закончится", – сказал Панин.

Он подчеркнул, что основные принципы взаимоотношения государства и общества в России не меняются. 

"Если отмотать пленку назад, ничего не меняется: страна рабов, страна господ, царей, бояр. Народ как был с плавленым сырком вместо мозга, так и остался. С одной стороны, жалко этот народ, а с другой – нет", – отметил актер.

Он рассказал, что россияне хоть и страдают, но не сопротивляются режиму, а идут у него на поводу, даже когда погибают их близкие. 

"Вот стоит эта мама, какой-то военный вручает ей орден за убитого сына. Она стоит, плачет, на ней лица нет. Жалко же ее. Но с другой стороны, моя мама на рельсы бы бросилась, если бы меня увозили на какую-то войну. Никуда бы меня не отпустила. А этим все равно", – заявил Панин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouYube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В июне активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины 14 июня достигли около 32,5 тыс. военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, фашизм, война, военные, Алексей Панин, война России против Украины, интервью
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