Командиру фрегата РФ "Адмирал Макаров" сообщили о подозрении в госизмене. Он предал Украину в 2014-м

Бывший капитан второго ранга ВМС ВСУ, перебежавший на сторону оккупантов в 2014-м, получил подозрение в госизмене Фото: dbr.gov.ua

Речь идет о бывшем капитане 2 ранга воинской части, которая дислоцировалась в Крыму до аннексии.

"В 2014 году он предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам России и продолжил службу на Черноморском флоте РФ", - сказано в сообщении.

Дезертир, по данным ГБР, вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе, добавили в Госбюро.

"Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрению в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет", - указали в пресс-службе ведомства.

В ГБР не называют фамилию подозреваемого, однако спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук 31 марта сообщал, что фрегатом "Адмирал Макаров" ВМФ РФ командует уроженец Украины Григорий Бреев.

"Он [Бреев] родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и присягнул [РФ] в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь", – рассказал Братчук.

По данным украинского военного журналиста, корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко, капитан 1-го ранга Бреев находится на должности командира фрегата "Адмирал Макаров" с 2016 года. Во время службы в ВСУ Бреев, в частности, был командиром корветов "Луцк" и "Тернополь", а также занимал должность заместителя командира Севастопольской военно-морской базы (капитан 2-го ранга). Проживает во временно оккупированной Евпатории.