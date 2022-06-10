В Верховную Раду внесли проект закона о лишении украинского гражданства за госизмену

Инициатор проекта закона – народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

"Если суд доказал, что человек совершил преступление против государства, и обвинительный приговор вступил в законную силу, виновное лицо должно быть лишено гражданство Украины. Предлагаем закрепить эту норму в Уголовном кодексе Украины и законе Украины "О гражданстве Украины", – говорится в пояснительной записке.

Соответствующие изменения нардеп предлагает внести в ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) и в ст. 2, 17 и 19 закона "О гражданстве Украины".