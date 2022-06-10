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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Верховную Раду внесли проект закона о лишении украинского гражданства за госизмену

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Проект закона зарегистрирован в парламенте 9 июня
Проект закона зарегистрирован в парламенте 9 июня
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде 9 июня зарегистрирован законопроект №7452 с предложением лишать гражданства за госизмену.

Инициатор проекта закона – народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

"Если суд доказал, что человек совершил преступление против государства, и обвинительный приговор вступил в законную силу, виновное лицо должно быть лишено гражданство Украины. Предлагаем закрепить эту норму в Уголовном кодексе Украины и законе Украины "О гражданстве Украины", – говорится в пояснительной записке.

Соответствующие изменения нардеп предлагает внести в ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) и в ст. 2, 17 и 19 закона "О гражданстве Украины".

Контекст:

Согласно действующему законодательству, за госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Госизмена в условиях военного положения наказываются лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Теги: Верховная Рада, Украина, гражданство, госизмена, законопроект, война России против Украины, Сергей Кузьминых
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