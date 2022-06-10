Политтехнологу, связанному с Медведчуком, объявили о подозрении в госизмене

В СБУ отметили, что это стало возможным сразу после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы.

"Так, согласно выводу, высказывания и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. В частности, в результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них – аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины", – сообщили в пресс-центре.

Сейчас следствие устанавливает, были ли использованы эти и другие материалы при планировании полномасштабного вторжения России в Украину.

"Установлено, что фигурант был связан с сотрудниками спецслужб страны-агрессора, которые действовали в Украине под прикрытием дипломатических должностей. Он часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и возглавлял группу политтехнологов и политических экспертов, которые систематически готовили аналитические записки по общественно-политической обстановке в Украине и предоставляли предложения по усилению российского влияния в обществе", – говорится в сообщении.

Фигуранту заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

Киевская городская прокурарута в Facebook сообщила, что в 2021 году подозреваемый принял участие в десятках пропагандистских программ российского телевидения, записи которых опубликованы в свободном доступе в интернете.

"Подозреваемый, будучи гражданином Украины, несколько лет оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Действуя в качестве "эксперта", он неоднократно участвовал в эфирах телевизионных передач, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене. Таким образом, подозреваемый проводил пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение выгодных РФ идеологических установок, чем способствовал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины", – заявили в прокуратуре.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы высказывания подозреваемого в интервью и телеэфирах "сознательны и направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее".

В пресс-релизах СБУ и прокуратуры не называют имени фигуранта, но, судя по фото, речь идет о пророссийскиом политологе Михаиле Погребинском.